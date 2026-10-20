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MÚSICA Rolling Stones lançam o single inédito "Who You Callin' Crazy" Faixa integra edição deluxe de "Foreign Tongues", álbum que liderou rankings em 14 países; lançamento da versão expandida está marcado para 27 de novembro

Os Rolling Stones lançaram nesta terça-feira (20) a música “Who You Callin’ Crazy”, que conta com a participação do saxofonista de jazz Courtney Pine.

A gravação faz parte de “Foreign Tongues Loose Lips”, edição especial que amplia o repertório de “Foreign Tongues”, álbum de estúdio lançado pelo grupo britânico em julho deste ano.

O projeto chegará ao mercado em 27 de novembro, pela Polydor/Universal Music.

A coletânea complementar reúne cinco faixas registradas durante o processo criativo do álbum original. Além do single recém-divulgado, o repertório inclui “Where There’s A Will”, com Steve Winwood no órgão, “Human Tide”, “Bad Luck Hideaway” e “She Still Comes Around”.

Lançado em 10 de julho de 2026, “Foreign Tongues” alcançou o primeiro lugar nas paradas de 14 países e conquistou avaliações positivas da imprensa especializada.

O jornal britânico The Times atribuiu cinco estrelas ao trabalho e o classificou como “um dos pontos altos da carreira”. Já o The Telegraph, também com a nota máxima, destacou atributos como “vitalidade, sagacidade, riqueza, energia e alegria”.

Com 14 composições, o álbum sucedeu “Hackney Diamonds”, trabalho anterior dos Stones que recebeu reconhecimento da crítica e venceu um prêmio Grammy.

Edição especial: vinil vermelho e CD duplo

“Foreign Tongues Loose Lips” será disponibilizado em plataformas digitais e em duas versões físicas: um LP acompanhado de um CD do álbum original e uma edição deluxe com dois CDs.

O lançamento digital está previsto para 27 de novembro, mesma data anunciada para a chegada do projeto ao mercado. Os formatos físicos podem ser reservados antecipadamente na UMusic Store.

A versão em vinil reúne as cinco faixas adicionais em um disco vermelho de alta gramatura. A embalagem terá acabamento fosco, detalhes em verniz localizado e uma abertura circular na parte frontal.

O pacote também inclui “Foreign Tongues” em CD, acondicionado em embalagem de papel-cartão.

Na edição dupla, o primeiro CD apresenta as 14 músicas do álbum de estúdio, enquanto o segundo concentra as cinco gravações extras.

A embalagem digisleeve de seis painéis, o encarte de 16 páginas e os acabamentos em dourado metalizado complementam a apresentação do lançamento.

Repertório de “Foreign Tongues Loose Lips”

1. “Where There’s A Will”

2. “Who You Callin’ Crazy”

3. “Human Tide”

4. “Bad Luck Hideaway”

5. “She Still Comes Around”

No vinil, as duas primeiras músicas ocupam o lado A, enquanto as três restantes ficam no lado B.

O material duplo preserva essa sequência no segundo CD, acompanhado, no CD, da edição integral de “Foreign Tongues”.

Faixas do álbum original

1. “Rough and Twisted”

2. “In The Stars”

3. “Jealous Lover”

4. “Mr. Charm”

5. “Divine Intervention”

6. “Ringing Hollow”

7. “Never Wanna Lose You”

8. “Hit Me In The Head”

9. “You Know I'm No Good”

10. “Some Of Us”

11. “Covered In You”

12. “Side Effects”

13. “Back In Your Life”

14. “Beautiful Delilah”

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