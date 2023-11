A- A+

Rolling Stones voltam à estrada, com turnê nos EUA e no Canadá A icônica banda britânica, com 61 anos de existência, lançou "Hackney Diamonds" em 20 de outubro

Liderados por Mick Jagger, de 80 anos, e Keith Richards, que completará 80 anos em dezembro, a banda The Rolling Stones anunciou nesta terça-feira (21) uma turnê em 2024, após o lançamento de seu último álbum, "Hackney Diamonds".

Por enquanto, a turnê abrange apenas Estados Unidos e Canadá, com 16 cidades agendadas entre 28 de abril de 2024, em Houston (Texas), e 17 de julho, em Santa Clara (Califórnia).

Até agora, nenhuma turnê europeia foi anunciada. A última no continente foi em 2022.

A icônica banda britânica, com 61 anos de existência, lançou "Hackney Diamonds" em 20 de outubro. Este 24º álbum de estúdio é o primeiro com músicas originais em 18 anos.

Conta com a participação de diversas estrelas, como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John e Stevie Wonder.

Pilar dos Beatles, McCartney toca baixo pela primeira vez com os Stones em "Bite My Head Off".

A suposta rivalidade Stones-Beatles, um grande golpe de marketing, nunca existiu de verdade. Paul McCartney e John Lennon forneceram, por exemplo, backing vocals na música "We Love You" dos Stones, de 1967.

"Se você pode ter um dos Beatles na sua música, então, você deve fazer isso", disse Keith Richards, de 79, ao jornal britânico The Telegraph. E acrescentou: "Sempre fomos grandes amigos".

Coincidentemente, os Beatles, separados desde 1970, voltaram à tona em 2 de novembro com uma música oficial regenerada por Inteligência Artificial.

"Now and Then" foi gravada de uma "demo" de John Lennon do final dos anos 1970, que a gravou em seu apartamento em Nova York. Após seu assassinato em 1980, sua viúva, Yoko Ono, deu a fita, com voz e piano, aos demais membros da banda em 1994.

Recentemente, a IA tornou possível isolar a voz de Lennon e misturá-la com gravações de outros músicos, incluindo George Harrison, que gravou sua guitarra antes de falecer, em 2001.

A música foi completada e interpretada pelos dois membros ainda vivos, Paul McCartney, de 81, e Ringo Starr, de 83.

