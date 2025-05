A- A+

SAÚDE Romana Novais teve contratura capsular em prótese de silicone: o que é isso e o que causa o problema A condição pode fazer com que apareçam deformações no seios

A médica Romana Novais, esposa do DJ Alok, compartilhou recentemente em suas redes sociais que optou por uma nova prótese de silicone de 360 ml. Ela trocou a prótese de silicone anterior, de 375 ml, devido ao desenvolvimento de uma contratura capsular em ambos os seios.

"Agora tenho 360ml. Antes tinha 375ml. Essa foto é da prótese antiga. Fiz cirurgia porque tive contratura e rippling (essas ondulações aparentes)", escreveu na publicação.





Imagem da prótese antiga de Romana — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O que é e como surge a contratura capsular?

A contratura capsular é uma reação normal do organismo à inserção de silicone nas mamas. Assim, é criada uma camada fina de tecido ao redor do implante. No entanto, em alguns casos esse processo pode ocorrer de forma exacerbada.





Dessa forma, o tecido cicatricial forma uma camada grossa ao redor do silicone, o que pode levar ao endurecimento e deformação das mamas, assim como dores locais. Uma das possíveis deformações nesses casos é a chamada de rippling, que causa um efeito de dobras ou enrugado nas mamas, mas os efeitos negativos são apenas estéticos.

De acordo com especialistas, em casos de rejeição da prótese (pelo organismo) confirmada a principal alternativa é a retirada do implante antigo e inserção de um novo.

Veja também