literatura Romance alemão vence 'Torto arado' e leva International Booker Prize 2024 Livro de Jenny Erpenbeck acompanha casal durante colapso do comunismo na Alemanha Oriental

O romance "Kairos", da escritora alemã Jenny Erpenbeck venceu o Internacional Booker Prize 2024, troféu literário que prestigia as melhores obras traduzidas no Reino Unido. O livro alemão superou concorrentes como "Torto arado", de Itamar Vieira Junior, e "Não é um rio", da argentina Selva Almada. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (21), em Londres.

"Kairos" retrata a relação conturbada de dois amantes tendo como cenário o colapso do regime comunista na Alemanha Oriental. Tudo começa em 1986, quando uma estudante de 19 anos e um homem 50 anos mais velho se encontram por acaso em um ônibus. O relacionamento secreto é alimentado pelo amor de ambos pela música e pela arte. No entanto, após uma noite, uma fissura se abre entre os dois.

O romance foi traduzido para o inglês por Michael Hofmann. A autora e o tradutor vão dividir o prêmio de £ 50 mil (cerca de R$ 328 mil).

Eleanor Watchel, presidente do júri, elogiou o trabalho dos tradutores. "Eles abrem as barreiras da mente e criam uma comunidade mundial de leitores", disse. "Nós não nos damos conta de como é excepcional ler um livro traduzido, da maneira como caímos em outro mundo, em uma realidade paralela. O poder do tradutor é nos convencer a entrar nesse mundo da imaginação".

