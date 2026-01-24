A- A+

FAMOSOS Romance pós-Belo de Gracyanne Barbosa é com empresário que a acompanha na academia Musa fitness ainda não confirma namoro, mas não esconde viver fase de felicidade ao lado de Gabriel Cardoso

Ao que parece, Gracyanne Barbosa virou totalmente a página em sua vida amorosa. Não que ela não tivesse virado anteriormente, mas agora já se identifica que a musa fitness encontrou um novo amor em sua vida após o término do relacionamento com Belo, é o que indicam publicações que ela vem fazendo nas redes sociais.



Apesar de ainda não declarar que vive um compromisso com o empresário Gabriel Cardoso, é explícito que a modelo está em uma fase de felicidade ao lado dele.

Ela mesma é quem disse isso ao publicar uma foto no Instagram na última quinta-feira (22) ao lado de Gabriel. “Rir e ser mais leve”, escreveu Gracyanne ao legendar a imagem.



O cenário, por sua vez, já nem é tão diferente do que os internautas estão habituados a ver a musa fitness: a academia, é claro. No registro, os dois aparecem com roupas de malhação, quase em um beijo, durante um intervalo no treino.

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso — Foto: Reprodução/Instagram



Em uma das postagens, Gabriel até deixa vários emojis de coração para a modelo. Os internautas, claro, notaram rapidamente o “lance” que está acontecendo entre os dois: “O boy que combina com a sua skin”, apontou um internauta numa publicação em que os dois aparecem coladinhos.





O empresário tem uma rotina um tanto mais discreta que a musa fitness, que tem 13 milhões de seguidores. Mas ainda assim, cerca de 16 mil pessoas acompanha o seu perfil no Instagram, que é fechado atualmente. Na plataforma, aliás, ele tem apenas 13 publicações.

Apesar do perfil privado, foi uma foto no perfil de Gracyanne que impressionou os internautas. O empresário exibe o corpo sarado ao lado da modelo em uma praia. Além da academia, de acordo com o jornal Extra, ele se dedica a esportes de aventura e ao drift, participando inclusive de competições. Ele ainda exibe viagens para destinos como Dubai, Chile, China e Islândia.

Em registros diferentes, o empresário surge pilotando aeronaves sobre áreas montanhosas e tiro esportivo.

