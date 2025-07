A- A+

LITERATURA Romance resgata enchente histórica que desalojou 350 mil recifenses em 1975 Livro de Altemar Pontes usa ficção para revisitar as chuvas que causaram pânico e destruição no Recife há cinco décadas

Cinco décadas após uma das maiores tragédias urbanas da história do Recife, a enchente de julho de 1975 é reconstituída sob a ótica da ficção no romance 1975: Recife afundou em silêncio, do escritor e analista de sistemas Altemar Pontes.

O livro se inspira nos dias de caos que afetaram cerca de 350 mil pessoas, um terço da população da capital à época, forçadas a deixar suas casas devido às chuvas intensas e inundações.

Na quinta-feira, 17 de julho de 1975, o volume das chuvas ultrapassou a capacidade de escoamento da cidade. Ruas se transformaram em canais, pontes cederam, e bairros inteiros ficaram submersos.

A situação se agravou quatro dias depois, em 21 de julho, quando um boato sobre o rompimento da barragem de Tapacurá se espalhou pelas rádios e gerou pânico em massa.

A represa seguia intacta, mas o medo e a desinformação marcaram a memória coletiva da Região Metropolitana.

Altemar Pontes. Foto: Divulgação

A narrativa do livro acompanha uma família que vive às margens do rio, no bairro de Afogados. Misturando personagens ficcionais com depoimentos reais de vítimas da enchente, Pontes utiliza também ilustrações próprias para compor a obra.

O projeto propõe um exercício de lembrança e reconstrução, conectando experiências pessoais e coletivas.

Sem recorrer a tom heroico ou nostálgico, o romance se propõe a registrar um episódio que, embora esquecido por parte da cidade, moldou a vida de milhares de famílias.



Veja também