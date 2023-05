A- A+

Celebridades 'Romântica incurável': Kim Kardashian diz que quer evitar 'os mesmos erros' no amor Modelo de 42 anos afirmou estar solteira depois de terminar namoro de nove meses com o ator

A socialite Kim Kardashian, de 42 anos, está solteira desde agosto de 2022, quando terminou o namoro de nove meses com o ator Pete Davidson, de 29. Apesar disso, a empresária americana afirma não ter desistido do amor e se intitula uma "romântica incurável". As declarações aconteceram no podcast "On Purpose With Jay Shetty", nesta segunda-feira. Na entrevista com o apresentador Jay Shetty, a influenciadora afirmou ainda não querer cometer os mesmos erros do passado.

Perguntada sobre planos para começar uma nova relação amorosa, a Kardashian afirmou não ter nada em vista tão cedo. — Definitivamente vou demorar, e acho que há muitos fatores, especialmente quando você tem filhos e está atenta às pessoas que entram em sua vida — disse ela, que já foi casada três vezes. A separação mais recente, com o rapper Kanye West, se deu em 2021. Juntos desde 2014, eles tiveram quatro filhos.

"Se eu puder olhar para tudo o que fiz de errado e tentar não cometer os mesmos erros e realmente levar meu tempo, acho que será diferente para mim", complementou a estrela do reality show "Keeping Up with the Kardashians". O último romance vivido por ela, ao lado de Pete, foi oficializado alguns dias após a ficar legalmente solteira, em meio ao divórcio com Kanye West. Na época, a distância foi apontada como o principal motivo para o fim de Kim e o comediante.

"Existem tantos fatores, mas sempre vou acreditar no amor e sempre vou querer isso e acho que é uma parte tão mágica da vida. Mas acho que me sinto confortável em tomar meu tempo para não apressar as coisas", ponderou a modelo sobre o atual momento de sua vida. "Estou realmente contente. Meus bebês me fazem feliz, minha família, minha vida. Você sabe, experiências me deixam feliz", finalizou a Kardashian.

