Romayne Wheeler, o pianista que toca para comunidade indígena que o acolheu no México

Romayne Wheeler senta em frente a um piano nas 'Barrancas del Cobre', região montanhosa no norte do México, e toca uma música inspirada nas comunidades indígenas às quais se dedica atualmente.

O compositor americano, de 81 anos, já não vive na caverna que foi seu primeiro lar quando chegou à Sierra Tarahumara, no estado de Chihuahua, há décadas.

Ele se sente parte da comunidade indígena Rarámuri - como também são conhecidos os indígenas tarahumaras- que o acolheu, compartilhando sua comida, música e cultura na pequena localidade de Retosachi, enclavada nas montanhas da região.

"Sinto que toda esta área ao meu redor é meu estúdio", disse Wheeler de uma casa no alto desta região, à qual só é possível chegar após horas de caminhada.

Sua história começou nos Estados Unidos, enquanto estudava música indígena e uma tempestade de neve o impediu de viajar a uma reserva perto do Grand Canyon.

Folheando uma revista National Geographic encontrou fotos da Sierra Tarahumarae e decidiu conhecê-la pessoalmente.

"Foi como chegar em casa", recorda o homem, vestido com uma camisa com motivos indígenas e sandálias tradicionais. "As pessoas mais respeitadas aqui são os músicos. Eles os consideram como xamãs", acrescenta.