Romero Britto é flagrado tentando evitar reboque de carro de luxo, em Miami; assista

O artista plástico Romero Britto foi flagrado no momento em que tentava evitar que seu novo carro, um Bentley Continental GT Speed, fosse rebocado pela polícia de Miami. Apesar dos apelos, o veículo de luxo foi levado pelos agentes.

A cena foi registrada pela advogada brasileira Carla Karpstein. Ela compartilhou a filmagem no Twitter.

"Estava atravessando a rua e vi um Bentley sendo guinchado. 'Quem tem um Bentley do Romero Brito' pensei. 'Só pode ser o carro do Romero Brito'. Saiu ele desesperado do restaurante. Tentou mas não salvou", relatou a advogada.

Em uma segunda postagem, ela detalha o que presenciou: "Eu passei, vi o carro sendo guinchado e falei: 'Olha o carro do Romero Britto sendo guinchado'. Em 5 segundos aparece ele correndo saindo de um restaurante".

Editoria fofoca edificante que eu tive a sorte de acompanhar: Romero Brito tendo o carro guinchado em Miami pic.twitter.com/dW9ayRgDw8 — CARLA KARPSTEIN (@CARLAKARPSTEIN) June 30, 2023

O Bentley é o mais novo carro de Romero Britto. Ele mostrou o veículo personalizado, pintado com uma estampa do próprio artista, em um vídeo que compartilhou no Instagram. "BRITTO x Bentley", escreveu o brasileiro na legenda.

