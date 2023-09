Romero Ferro e Gaby Amarantos lançam versão de "Em Plena Lua de Mel", sucesso de Reginaldo Rossi

A- A+

Romero Ferro e Gaby Amarantos anunciaram um lançamento em parceira do single "Em Plena Lua de Mel", nesta sexta-feira (29). A canção, originalmente eternizada pelo saudoso cantor Reginaldo Rossi, o "Rei do Brega”, retorna com um toque contemporâneo, mantendo a clássica melodia da canção. A faixa também ganhou um videoclipe, que será disponibilizado na próxima semana no YouTube.

Segundo Romero, a parceria com Gaby surgiu de uma maneira muito natural, já que sempre foi um grande admirador do trabalho da cantora. “Toda a trajetória dela de levar a música paraense para o Brasil foi fonte de inspiração para mim, e para o meu trabalho. Nós já nos conhecíamos há um tempo, e eu sabia que essa colaboração aconteceria em algum momento. Quando veio a ideia de gravar ‘Em Plena Lua De Mel’, ela foi a primeira pessoa que pensei em chamar, e ela topou na hora!”, contou.

Gaby, por sua vez, revela ter ficado muito feliz ao receber o convite para estar nessa colaboração tão especial. “Sou muito fã de Reginaldo Rossi. A gente no Norte ouvia muito quando era criança todos os álbuns dele. Ele é um artista importantíssimo para a música brasileira”, afirma.

Os artistas trouxeram uma nova perspectiva para "Em Plena Lua de Mel". A música, que conta uma história de desconfiança e traição em um relacionamento, foi repaginada dentro de um contexto social e político. A versão mantém a letra original, permitindo que os ouvintes mergulhem nas raízes da clássica canção, mas quando Gaby entra para cantar, a história é atualizada e reimaginada.

“Gostei muito quando o Romero chegou com essa proposta de alterar e de atualizar essa letra, contando a história do ponto de vista da mulher que é acusada de ser traída. Então acho que a galera vai curtir muito, perceber que a gente tem que ouvir o outro lado da história”, diz a cantora.

Para o cantor, essa nova abordagem criativa oferece uma "grande sacada" que abre possibilidades para muitas interpretações e discussões. A canção é um testemunho do poder da música em evoluir e permanecer relevante ao longo do tempo, enquanto homenageia um ícone da música brasileira.

“É uma responsabilidade tremenda homenagear Reginaldo! Ele é uma inspiração para mim, contribuir com a obra dele está sendo um sonho. É uma canção épica, um refrão conhecido no Brasil todo. Trazer uma narrativa feminista em pleno 2023 faz muito sentido, tenho certeza que o Reginaldo aprovaria!”, declara o cantor.

