Música Romero Ferro lança single e videoclipe "Difícil de Esquecer" com DJ Zullu e Danny Bond; confira A nova faixa traz uma fusão de sonoridades tropicais e ritmos cativantes em um videoclipe com estética retrô

O cantor e compositor Romero Ferro lançou, nesta quinta-feira (22), seu mais novo single, intitulado "Difícil de Esquecer". Em parceria com DJ Zullu e Danny Bond, a música chega às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe que aposta em uma atmosfera retrô.



"Difícil de Esquecer" é uma canção que combina sonoridades alegres e contagiantes, misturando o piseiro tropical com arrocha e batidas de funk. A escolha de colaborar com os artistas foi motivada pela admiração de Romero por ambos, que trazem consigo uma grande autenticidade.



Assista ao clipe:

"Admiro o trabalho e a trajetória dos dois, eles fazem música para o povo, sem rodeios, música pop de verdade. Eu bebo muito disso, e cada vez mais percebo como é importante essa conexão direta com o público", diz.

Danny conta que gosta muito de se aventurar em estilos diferentes, então logo que recebeu o convite para fazer somar nessa faixa, aceitou de primeira. “Nós já tínhamos conversado para fazer uma parceria que fosse nossa cara. Quando ele me mostrou ‘Difícil de Esquecer’ fiquei muito encantada e feliz. A música tem uma vibe pop anos 2000 e eu já estava querendo muito entrar nesse meio. Essa parceria com o Romero e com o Zullu casou super”, afirmou.

Sobre o single

A produção musical de "Difícil de Esquecer" ficou a cargo do trio mineiro MGDZ, composto por Baka de Kai, Dedé Santa Klaus e Cido, que já trabalharam com artistas de destaque como Marina Sena, Rosa Neon e Gaby Amarantos.



Além disso, o próprio DJ Zullu contribuiu na criação do beat de funk da música. A mixagem e masterização foram realizadas por Luciano Scarlecio, conhecido por seu trabalho com artistas renomados como Luísa Sonza, Iza e Priscilla Alcântara.



A composição do single traz versos assinados por Romero Ferro, Danny Bond e o produtor pernambucano WR no Beat. A música retrata a ideia de se destacar e ser memorável, com uma pitada de irreverência.

"Tá rolando um clima / Mas tu parece confete / Pega todo mundo / Mas de mim tu não esquece / Você sabe já provou, já me chamou de amor / Vai ficar de jogo duro fingindo que não gamou", diz os versos.

Clipe

O videoclipe, gravado no Rio de Janeiro, traz uma estética retrô inspirada nos anos 2000 e uma direção feita por Rebeca Brack e João Portugal.

Confira a letra de “Difícil de Esquecer”:

DIFÍCIL DE ESQUECER (Letra)

Sabe, eu sou difícil de esquecer Diferente do teu ex

Diferente de você! (2X)

Tá rolando um clima

Mas tu parece confete

Pega todo mundo

Mas de mim tu não esquece

Você sabe já provou, já me chamou de amor Vai ficar de jogo duro fingindo que não gamou Você sabe já provou, já me chamou de amor

A lua testemunhando quando o pai te macetou Sabe, eu sou difícil de esquecer

Diferente do teu ex

Diferente de você! (2X)

Deixa eu falar (fala!)

Deixa eu dizer

Faço diferente e é isso o que te faz enlouquecer Tu sempre paga pra ver, 82 o ddd

O confete redondo é o que te dá prazer

Uni, duni, tê

Salamê minguê

Tu só foi mais um celtinha no meu teste drive! Você sabe já provou, já me chamou de amor Vai ficar de jogo duro fingindo que não gamou Você sabe já provou, já me chamou de amor

A lua testemunhando quando o pai te macetou Sabe, eu sou difícil de esquecer

Diferente do teu ex

Diferente de você! (4X)

