Romero Ferro segue 'brincante' em "Frevália - Lado A", em nova roupagem ao ritmo pernambucano

Ao Frevo e sua imensidão de possibilidades e, principalmente, à desejada perpetuação do ritmo mais pernambucano de todos: sobre o assunto o cantor e compositor Romero Ferro reverbera (e bem) há algum tempo, pelo menos desde 2016 quando estreou o projeto "Frevália", que ganha nova roupagem no EP "Frevália - Lado A", recentemente disponibilizado nas plataformas digitais.



Com participações de nomes como Daniela Mercury, Gaby Amarantos e Mart'nália, o trabalho segue a vibe de alinhar o Frevo à musicalidade tropical brasileira já que, como bem diz em "Não Deixe o Frevo Morrer" - a primeira das cinco faixas do EP - "O Frevo pode ser o que você quiser".



Frevália no Galo e no Bairro do Recife

E é sob o colorido dessa mescla que Romero Ferro vai saudar o Carnaval do Recife neste Sábado de Zé Pereira, 10 de fevereiro, com o "Frevália" no Galo da Madrugada - bloco que ele participa, cantando, há oito anos.









Ao lado de Gaby Amarantos, Juliette, Doralyce e Joyce e em cima do trio "Coração Safado", "Frevália" vai incrementar o maior cortejo em linha reta do mundo.



No mesmo dia, à noite, será no palco do Marco Zero que o artista pernambucano bota pra ferver o folião, dessa vez junto a Nena Queiroga e de lá ele segue para a Praça do Arsenal, encerrando a agenda pelas bandas de cá em ritmo de Frevo na versão pop com as faixas do EP "Frevália - Lado A", que será levado adiante na terça-feira de Carnaval, em São Paulo.



"Frevália - Lado A": inéditas e regravações

Sobre o projeto, Romero Ferro assina ao lado de Luccas Maia a produção musical. Coube também aos dois a composição que abre o EP - lançado no último dia 2 de fevereiro - "Não Deixe o Frevo Morrer (Frevália)".



A faixa seguinte, "Banho de Cheiro", resgata o clássico de Carlos Fernando da década de 1980, cantada e aclamada até os dias atuais pela paraibana Elba Ramalho. Na versão de Romero Ferro, Daniela Mercury empresta voz à nova roupagem.



"Irônico", da também pernambucana Clarice Falcão, vem a seguir, nas vozes dela e de Ferro e sob os sopros de Maestro Forró. Já "Colemim" ressoa quase lúdica na voz de Mart'nália em letra de Igor Bruno.



Romero Ferro e Mart'nália | Crédito: Reprodução/Instagram

A faixa vem certeira para receber a derradeira "Em Plena Lua de Mel", o tanto quanto divertida e saudosa ao rememorar um dos hits fortes de Reginaldo Rossi em versão reforçada por Gaby Amarantos em ritmo tecnobrega.





