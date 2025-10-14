Ter, 14 de Outubro

Hacker de Melo

"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" em cartaz no Recife nos dias 24 e 25 de outubro

Peça, com Aramis Trindade, será exibida no teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem

Aramis Trindade é protagonista de peça "Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" - Foto: Alessandra Alves/Divulgação

A versão do escritor e poeta paraibano Ariano Suassuna para o romance clássico "Romeu e Julieta", do dramaturgo inglês William Shakespeare, ganhou forma com o ator pernambucano Aramis Trindade na peça “Romeu e Julieta - cordel de Ariano Suassuna”, com exibição marcada para os próximos dias 24 e 25 de outubro, no eatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

Os ingressos custam a partir de R$ 66.

A peça
No primeiro ato, um monólogo, Aramis Trindade dá vida e emoção ao poema de 98 sextilhas, acompanhado por trilha sonora original de música armorial gravada e composta por Zé da Flauta, contando a trajetória do casal Romeu e Julieta. 

Em seguida, Aramis “incorpora” Ariano Suassuna, em uma miniaula espetáculo, apresentando informações sobre a origem da estória de Romeu e Julieta e as diferenças entre as versões de Shakespeare e de Suassuna, a literatura de cordel, o movimento Armorial, a heráldica, cultura popular e causos do mestre pernambucano com dinamismo e humor. 

A peça tem duração de 45 minutos e classificação é livre.
 

SERVIÇO
Quando: 24 e 25 de outubro, às 20h
Onde: Teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo - Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife
Ingressos: R$ 132 (inteira), R$ 66 (meia) e ingresso social, a R$ 88 
Vendas e informações aqui

*Com informações da assessoria de imprensa

