Lançamento Rominho Pimentel, da banda Som da Terra, lança livro "As Faces do meu Face" nesta terça-feira (4) Obra é coletânea de textos publicados no Facebook do autor; venda será revertida ao Hospital do Câncer de Pernambuco

O cantor e compositor Rominho Pimentel, da banda Som da Terra, lançará seu primeiro livro nesta terça-feira (4), em evento no Clube de Oficiais da Polícia Militar, às 19h. “As Faces do meu Face” pode ser adquirida por um valor de R$ 40, e a venda será revertida para o Hospital do Câncer de Pernambuco, através da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A obra é uma coletânea de 60 textos sobre os mais variados temas, publicados diariamente pelo autor em seu perfil do Facebook desde o segundo semestre de 2013. A ideia por trás do título “As Faces do meu Face” faz referência justamente aos diferentes assuntos abordados por ele em sua rede social.

Segundo Pimentel, ele sequer tinha interesse no formato de publicações do Facebook, mas mudou de ideia por insistência de uma colega de trabalho, que também o incentivou a usar a plataforma para desenvolver suas ideias.

“Comecei a escrever em duas ou três linhas, mas logo vi que não era muito a minha praia e falei pra ela que não gostava de escrever sobre qualquer assunto em poucas palavras. Ela me disse pra ficar à vontade pra escrever, então passei a falar sobre os mais variados temas. Foi aqui que os amigos passaram a me estimular para fazer um livro, reunindo os textos”, explica Rominho.

Na mesma noite do evento de lançamento, o artista pernambucano também estará comemorando seu aniversário. “Vou celebrar dois momentos importantes para mim em uma única noite, acompanhado de muitos amigos que vivenciam o meu dia a dia, tanto do meio artístico, pessoal e profissional”, disse.

“Será uma celebração de coroação de um trabalho que tanto me dediquei e a comemoração de mais um ciclo de minha vida, com muita saúde”, finalizou o autor.

SERVIÇO

Lançamento “As Faces do meu Face”, de Rominho Pimentel

Quando: Terça-feira (4), às 19h

Onde: Clube dos Oficiais da Polícia Militar

Valor do Livro: R$ 40

