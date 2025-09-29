A- A+

JOELHO Rompimento de tendão: entenda o que é a lesão sofrida por Gracyanne Barbosa na 'Dança dos Famosos' Artista se machucou enquanto dançava lambada no último domingo

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, rompeu um tendão do joelho esquerdo enquanto dançava lambada durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck" no último domingo (26). Ela precisou passar por cirurgia após a lesão.

O que é rompimento de tendão?

O tendão realiza a conexão entre o músculo e o osso. O rompimento pode ocorrer de forma parcial ou completa. Ele pode ser causado por quedas e outros tipos de incidentes, assim como movimentos repetitivos que causem sobrecarga.

Dentre os sintomas da lesão, estão barulho de "estalo" na região afetada (no momento da lesão), dor aguda e intensa, inchaço e perda da mobilidade (temporária).

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico de um rompimento de tendão é feito por um ortopedista que avalia através de exames físicos e exames de imagem (ultrassonografia e ressonância magnética, por exemplo) o estado da lesão.

Como é feito o tratamento do rompimento de tendão?

Já para tratar um tendão que se rompeu existem diversas possibilidades, que variam de acordo com a necessidade cada caso. Isso inclui imobilização da articulação afetada, fisioterapia, medicamentos para aliviar a dor e, em situações graves, cirurgia.

