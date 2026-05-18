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Novela Romulo Estrela homenageia Sophie Charlotte após fim da novela Três Graças Declaração rapidamente repercutiu entre os fãs da novela, que elogiaram a química entre os atores e o desenvolvimento do casal ao longo da trama

O fim de Três Graças ainda segue movimentando as redes sociais. Após a exibição do último capítulo da novela das nove, o ator Romulo Estrela usou o Instagram para se despedir do delegado Paulinho e aproveitou o momento para fazer uma homenagem especial à atriz Sophie Charlotte, sua parceira de cena na trama.

Os dois interpretaram o casal Paulinho e Gerluce, um dos romances centrais da novela, e conquistaram o público ao longo da exibição. Em publicação compartilhada nas redes sociais, Romulo reuniu registros dos bastidores e momentos marcantes da produção. Na imagem de capa, o ator escolheu justamente uma foto ao lado de Sophie Charlotte, destacando a conexão construída entre os personagens durante a história.

'Essa história só poderia ser com você'

Na legenda da publicação, Romulo Estrela refletiu sobre os meses dedicados ao personagem e agradeceu pela experiência vivida na novela. O ator também fez questão de dedicar parte da mensagem diretamente à colega de elenco.

"Obrigado, Sophie Charlotte, minha parceira de cena. Essa história só poderia ser com você", escreveu.

A declaração rapidamente repercutiu entre os fãs da novela, que elogiaram a química entre os atores e o desenvolvimento do casal ao longo da trama. Muitos internautas apontaram Paulinho e Gerluce como um dos pontos altos de Três Graças.

Final feliz

No capítulo final da novela, os personagens tiveram um desfecho marcado pela emoção. Paulinho e Gerluce oficializaram a união em uma cerimônia de casamento e, após uma passagem de tempo, a personagem de Sophie Charlotte revelou estar grávida.

A sequência encerrou a trajetória do casal em clima de esperança e celebração, emocionando o público que acompanhou a novela desde os primeiros capítulos.

Além da homenagem à atriz, Romulo também comentou sobre o impacto que o personagem teve em sua vida pessoal e profissional

"Foram meses fazendo o Paulinho pra vocês, e ele vai ficar comigo mesmo depois da última cena", afirmou.

Agradecimentos ao elenco e à equipe

Na publicação, o ator ainda destacou a importância do trabalho coletivo nos bastidores da novela. Romulo agradeceu à equipe técnica, direção, produção e aos autores da trama, incluindo Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva.

O artista também citou colegas de elenco que dividiram cenas importantes com ele ao longo da história, como Gabriela Medvedovsky e André Mattos.

"Novela não se faz sozinho. É muita gente cuidando dos detalhes para a história chegar todos os dias na casa de vocês", escreveu

Sophie Charlotte também homenageou o ator

A homenagem de Romulo veio poucos dias depois de Sophie Charlotte também se declarar ao parceiro de cena nas redes sociais. Em publicação anterior, a atriz falou sobre a relação construída entre os dois durante as gravações e destacou a parceria desenvolvida ao longo da novela.

"Parceria, respeito, admiração, carinho… Que sorte a minha. Ganhei um amigo, um conselheiro", escreveu Sophie.

Mesmo após o encerramento de Três Graças, as publicações do elenco continuam repercutindo entre os fãs, que seguem comentando os desfechos da trama e a relação construída pelos atores dentro e fora das telas.

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