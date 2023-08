Ron Cephas Jones, conhecido pela série 'This is us', morre aos 66 anos

A- A+

Conhecido por seu trabalho na série "This is us" (HBO), Ron Cephas Jones morreu no sábado (19), aos 66 anos.

Segundo informado à revista "People", a morte se deveu a um "problema pulmonar antigo". Em 2020, o ator teve de fazer um transplante duplo de pulmão por conta de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ficando hospitalizado por dois meses em Los Angeles.

Por seis temporadas, ele interpretou William Hill, o pai de Randall em "This is us", série pela qual recebeu dois Emmys de Melhor Ator Convidado.

Outros trabalhos na TV incluem séries como "Luke Cage", "Mr. Robot", e "The blacklist". No cinema, integrou elenco de longas como "Meu nome é Dolemite" e "Across the universe". Seu último papel foi na série "Truth be told".

