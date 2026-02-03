Qua, 04 de Fevereiro

LUTO

Ron Kenoly, cantor gospel norte-americano, morre aos 81 anos

Músico gravou um show ao vivo no Brasil em 2024

Ron Kenoly morreu aos 81 anos

Ron Kenoly, cantor gospel e ministro protestante norte-americano, morreu nesta terça-feira (3), aos 81 anos. A notícia foi confirmada pelo brasileiro Bruno Miranda, diretor musical do artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dr. Ron era muito intencional em uma coisa: ele nunca foi um artista, nunca foi um animador de entretenimento. Ele era um líder de louvor. E dedicava todo o tempo necessário para explicar o que isso realmente significava”, escreveu o amigo, que trabalhou com o cantor por 20 anos. 

Bruno também fez questão de ressaltar quem Ron Kenoly era fora dos palcos. “Demonstrava a mesma integridade, humildade e reverência a Deus que o mundo via sob os holofotes. Ele me ensinou que a adoração começa muito antes da primeira nota ser tocada”, disse. 

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Ron Kenoly lançou mais de 20 álbuns e se apresentou em diferentes países. Ele esteve no Brasil em 2024, quando gravou um show na Igreja Batista do Bacacheri (IBB), em Curitiba, no Paraná. 

