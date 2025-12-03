A- A+

LUTO Ronald Montenegro, presidente do Palácio dos Bonecos de Olinda, morre após acidente em academia O gestor do museu tinha 55 anos e era conhecido por sua dedicação ao Carnaval olindense

Ronald Montenegro, presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, morreu nesta terça-feira (2), aos 55 anos. O espaço administrado por ele é um dos principais pontos de visitação da cidade histórica e guarda parte da memória do Carnaval olindense.

O museu informou a morte de seu gestor por meio de uma publicação nas redes sociais. “Hoje perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho”, escreveu.

Ronald morreu após sofrer um acidente em uma academia no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Enquanto se exercitava, o olindense acabou deixando a barra de um equipamento cair em sua caixa torácica. Em comunicado oficial, a RW Academias afirmou que “toda a equipe prestou atendimento imediato, acionando prontamente o socorro especializado”.



O velório do carnavalesco ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 12h, e o sepultamento será realizado às 14h, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Em respeito ao momento de luto, o Palácio dos Bonecos suspendeu sua atividade, retornando normalmente na sexta-feira (5).

“Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em oração e homenagem a esse grande homem que deixou um legado eterno para a cultura e para a tradição do Carnaval de Olinda”, finalizou a nota do museu.



