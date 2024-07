A- A+

luto Ronaldo Theobald, fotojornalista autor de imagem icônica de Roberto Dinamite, morre aos 91 anos "Deus de calção e chuteira", a imagem feita por Ronaldo mostra Roberto Dinamite passando em meio a dezenas de torcedores do Vasco na beira do gramado do Estádio Luso-Brasileiro

Morreu na terça-feira (2) o fotojornalista Ronaldo Theobald, autor da mais icônica imagem da carreira de Roberto Dinamite. O fotógrafo de 91 anos ganhou um Prêmio Esso na categoria Fotojornalismo enquanto trabalhava para o Jornal do Brasil.

Batizada de "Deus de calção e chuteira", a imagem mostra Roberto Dinamite passando em meio a dezenas de torcedores do Vasco na beira do gramado do Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Registro de Roberto Dinamite no Estádio Luso-Brasileiro, em 1977, feito por Ronaldo Theobald (Foto: Ronaldo Theobald)

Em entrevista ao site oficial do Vasco, Theobald relembrou como fez a imagem:

"Em um lindo domingo de maio de 77, fui escalado pelo JB para cobrir o jogo entre Vasco e Portuguesa na Ilha do Governador. Quando a equipe do Vasco saiu do vestiário para o campo, os torcedores se comprimiam junto ao gradil e estendiam as mãos para tocar seus ídolos. Parecia uma cena bíblica, algo mágico", disse o fotógrafo.

"Fiquei imaginando como registrar aquilo. No intervalo da partida, me deitei, discretamente, no chão do túnel e, à medida que os jogadores retornavam para o segundo tempo, ia dando meus cliques. Meu alvo era Roberto Dinamite, o ídolo maior. Quando disparei a câmera, sabia que ali estava a mais bela foto da minha vida", explicou.

O velório será nesta quarta-feira, no cemitério do Caju, Capela G, às 14hrs e o sepultamento às 15h45.

