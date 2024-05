A- A+

Roque, assistente de Silvio Santos, está internado após sangramento no crânio Ele passou por um raio-X, que constatou um "pequeno sangramento no crânio frontal"

Roque, 87 anos, icônico assistente de palco de Silvio Santos no SBT, foi internado no último sábado, 19. Ele foi levado ao Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, após passar mal em um almoço com a família.

Segundo informações do SBT, ele passou por um raio-X, que constatou um "pequeno sangramento no crânio frontal". Na próxima segunda-feira, 20, passará por uma ressonância magnética para confirmar o diagnóstico e tratamento. Roque passou a noite de sábado para domingo "bem e estável".

"Ele é forte, vai sair mais uma vez dessa", escreveu sua mulher, Janilda Nogueira, no Instagram. O apresentador já passou por outros problemas de saúde no passado. Em outubro de 2023, Roque foi internado após sofrer um desmaio em casa, passando por uma cirurgia de cateterismo pouco depois.



