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TELEVISÃO "Roque Santeiro" será reexibida pela Globo a partir de outubro Novela deve substituir a reprise de Além do Tempo na faixa Edição Especial, nas tardes da emissora

A novela Roque Santeiro, exibida originalmente pela TV Globo em 1985, é a trama escolhida para substituir a reprise de Além do Tempo a partir de outubro na faixa Edição Especial, nas tardes da emissora.

Baseada na peça O Berço do Herói, escrita em 1963 por Dias Gomes, Roque Santeiro é de autoria do próprio Dias Gomes e de Aguinaldo Silva e conta no elenco com nomes como Regina Duarte, Lima Duarte, José Wilker, Ary Fontoura, Eloísa Mafalda, Tony Tornado, Cláudia Raia e Yoná Magalhães.

No enredo, uma crítica política, social e religiosa da sociedade brasileira, Sinhozinho Malta (Lima) e Viúva Porcina (Regina) se beneficiam da história de que Roque Santeiro (Wilker) teria morrido em uma batalha para defender a fictícia cidade de Asa Branca contra a invasão do bando do bandido Navalhada.

Com isso, ele é considerado "santo", alimentando o mito que sustenta os poderosos da cidade. No entanto, Roque retorna para Asa Branca e, ao descobrir que é tido como milagreiro, decide acabar com a farsa, para o desespero de quem se beneficia dela.

Quando foi exibida, em 209 capítulos, Roque Santeiro alcançou média de 80% de audiência, com picos de 100% em determinados episódios. Até hoje, é considerada uma das grandes telenovelas brasileiras.

Antes da versão de 1985, a Globo tentou levar a história ao ar em 1975, mas a censura do governo militar proibiu a exibição na noite da estreia, quando quase 30 capítulos já haviam sido gravados.

Roque Santeiro já foi reprisada pela Globo duas vezes e está disponível na íntegra no Globoplay.

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