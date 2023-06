A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Roqueiro cria dupla sertaneja fictícia com o ChatGPT e viraliza nas redes; ouça música No Spotify, faixa dos cantores fakes já tem 16 mil ouvintes; projeto é do produtor carioca Diogo Tupinambá

ferramenta de inteligência artificial ChatGPT virou assunto nas redes. Ela foi inventada pelo músico e produtor musical Diogo Tupinambá para lançar uma faixa sertaneja que compôs. Detalhe: Diogo é roqueiro.

Em um vídeo recente no TikTok, onde a história viralizou, o carioca de 28 anos detalhou o processo de "criação". Tudo começou quando ele compôs com a ajuda da namora e de amigos uma canção sertaneja que falasse sobre inteligência artificial.

"Comecei a estudar muita música sertaneja contemporânea, a galera até estranhou porque todo mundo estava acostumado a me ver ouvindo rock", contou. "Depois de muito estudar e entender ali as sacadas da galera que produz o sertanejo, comecei a compor a música".

Ouça:

A primeira parte do projeto estava pronto. Intitulada "ChatGPT", a música traz versos como “Tô tentando escrever uma carta pra você voltar / mas eu não sei o que falar.... / ChatGPT faz um recadinho para ela voltar pra mim / escreve dizendo que eu ainda estou a fim / e que nosso amor não pode acabar”.

Só que, por causa de sua origem roqueira, Diogo achou que não faria sentido ele lançar a faixa ele próprio. E aí veio a segunda parte do projeto, sem dúvida a mais experimental. O produtor criou um "parceiro" e o batizou a partir de uma lista do ChatGPT com dez nomes de duplas sertanejas que não existem. Também usou a inteligência artificial para criar a aparência do cantor fictício e a capa do álbum.

O resultado é a dupla João Miguel & Pedro Henrique, "autora" da faixa que acaba de ser lançada no Spotify. Até o momento, a faixa já foi tocada 16 mil vezes na plataforma.

"Perdoe minha voz, não sou cantor sertanejo", desculpou-se o produtor ao fim do vídeo. "Aliás, se você for uma dupla sertaneja bem da hora que exista de verdade e quiser gravar a minha música, manda um inbox aí".

Veja também

LUTO Saiba quem é Lygia Fazio, modelo morta após aplicação de silicone industrial e PMMA