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JUSTIÇA Roqueiro argentino Pity Álvarez é condenado a doze anos de prisão por homicídio Artista de 54 anos foi considerado culpado de "homicídio agravado pelo uso de arma de fogo"

O músico argentino Cristian "Pity" Álvarez, ex-líder das bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados, foi condenado nesta sexta-feira (20), em Buenos Aires, a 12 anos de prisão pelo assassinato de um vizinho em 2018.

O artista de 54 anos foi considerado culpado de "homicídio agravado pelo uso de arma de fogo".



Ele cumprirá a pena em prisão domiciliar após receber alta de uma clínica psiquiátrica nos arredores da capital, onde está internado involuntariamente desde setembro por problemas de saúde e dependência química.

O crime ocorreu em 12 de julho de 2018, após uma discussão com Cristian Díaz, antigo vizinho do músico, em frente ao prédio onde Álvarez morava, no sul de Buenos Aires.





Pity matou Díaz com quatro tiros na cabeça e no peito. Durante o julgamento, admitiu os disparos, mas alegou legítima defesa, afirmando que se sentiu "encurralado por um sujeito perigoso". Após fugir, entregou-se à polícia no dia seguinte.

Referência do chamado rock barrial argentino nas últimas três décadas, Álvarez ficou conhecido por músicas como "Quieren rock" e "Me gustas mucho". Sua obra mistura influências de rock, reggae e funk com letras sobre a vida nos bairros populares.

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