Rosa Montero, Dahlia de la Cerda e Liv Strömquist: saiba quais autores já estão confirmados na Flip

A 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece entre 30 de julho e 3 de agosto, já divulgou os nomes de 13 autores convidados — a espanhola Rosa Montero acabou se antecipando e confirmou a participação na festa antes do anúncio oficial.

No Instagram, uma leitora perguntou se ela tinha planos de visitar o país. “Vou no começo de agosto a Paraty para a Flip”, respondeu a autora.



Ao Globo, ela disse que se confundiu: pensava que o segredo era a data de sua participação, não sua presença.

— Sinto muito se causei algum transtorno — desculpou-se a escritora, já animadíssima para a festa. — Não sou de ter expectativas, mas minhas expectativas para a Flip estão altíssimas! Vou tentar baixá-las (risos).

Com base nos 13 autores já anunciados, já dá para ver que a Flip terá uma forte presença feminina e latino-americana. O primeiro nome divulgado, ainda em abril, foi o da mexicana Dahlia de la Cerda, autora de “Cadelas de aluguel” (DBA), reunião contos protagonizados por mulheres que respondem à violência sofrida com ainda mais violência. Na sequência, foram confirmadas a chilena Alia Trabuco Zerán e as argentinas Dolores Reyes e María Negroni.

Quatro escritoras brasileiras já também já foram anunciadas na programação principal: Lilia Guerra, Giovana Madalosso, Lilian Sais e Alice Ruiz, viúva de Paulo Leminski, poeta, músico e judoca curitibano homenageado nesta edição.

Confira abaixo todos os autores já confirmados na 23ª Flip:

Dahlia de la Cerda: mexicana, ativista e autora de “Cadelas de aluguel” (DBA)

Alia Trabucco Zerán: chilena, autora dos romances “As homicidas” e “Limpa” (Fósforo)

Dolores Reyes: argentina, autora dos romances “Cometerra” e “Miséria” (Moinhos)

María Negroni: argentina, autora da coletânea de ensaios “A arte do erro” (100/cabeças)

Liv Strömquist: sueca, autora de graphic novels como “A rosa mais vermelha desabrocha” e “A astrologia” (Quadrinhos na Cia)

Rosa Montero: espanhola, autora de romances como “A boa sorte” e títulos que misturam ficção e não ficção como “A ridícula ideia de nunca mais te ver”, “O perigo de estar lúcida” e “A louca da casa” (Todavia)

Sandro Veronesi: italiano, autor de “O colibri” (Autêntica Contemporânea)

Alice Ruiz: brasileira, poeta e tradutora, autora de “Dois em um” (Iluminuras) e “Proesias” (Tipografia Acaia)

Caetano Galindo: brasileiro, linguista e tradutor, autor de “Latim em pó” e “Na ponta da língua” (Companhia das Letras)

Giovana Madalosso: brasileira, autora de “Tudo pode ser roubado” e “Batida só” (Todavia)

Lilia Guerra: brasileira, autora de “Perifobia”, “O céu para os bastardos” (Todavia)

Lilian Sais: brasileira, autora de “A cabeça boa” (DBA)

Sergio Vaz: brasileiro, poeta e fundador do Sarau da Cooperifa, autor de “Colecionador de pedras” e “Flores da batalha” (Global)

