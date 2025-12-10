A- A+

MÚSICA Rosalía anuncia show extra no Brasil em 2026; confira valores e como comprar ingressos A cantora espanhola esteve no país para um evento de audição do recém-lançado álbum ''Lux'' no domingo (30)

A cantora Rosalía fará um segundo show da turnê ''Lux'' no Brasil em 2026, em 11 de agosto, uma terça-feira, também no Rio de Janeiro. A apresentação extra foi anunciada após a alta demanda pelos ingressos para o show do dia 10 de agosto - a venda geral teve início nesta terça-feira, 10, às 10 horas da manhã.

A venda geral de ingressos para o show extra também já está aberta no site da Ticketmaster, a partir de R$ 270 (veja os valores abaixo).

As duas apresentações serão na Farmasi Arena.

A cantora espanhola esteve no Brasil para um evento de audição do recém-lançado álbum ''Lux'' no domingo, 30, com fãs e convidados.

Ela aproveitou para passear pelo Rio de Janeiro, onde foi vista carregando um disco de vinil de Elis Regina, comeu churrasco e tomou caipirinha.

Confira os valores dos ingressos:

Cadeira N3: R$ 540 (inteira) e R$ 270 (meia)

Pista: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia)

Camarote: R$ 820 (inteira) e R$ 410 (meia)

Cadeira N1: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia)

Gold Circle Direita/Esquerda: R$ 860 (inteira) e R$ 430 (meia)

Rosalía - Lux Tour no Rio de Janeiro

Datas: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira) e 11 de agosto de 2026 (terça-feira)

Local: Farmasi Arena

Abertura dos portões: 18h

Horário do show: 21h

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos à venda no site da Ticketmaster e na bilheteria oficial (no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão).

