Rosalía anuncia show extra no Brasil em 2026; confira valores e como comprar ingressos
A cantora espanhola esteve no país para um evento de audição do recém-lançado álbum ''Lux'' no domingo (30)
A cantora Rosalía fará um segundo show da turnê ''Lux'' no Brasil em 2026, em 11 de agosto, uma terça-feira, também no Rio de Janeiro. A apresentação extra foi anunciada após a alta demanda pelos ingressos para o show do dia 10 de agosto - a venda geral teve início nesta terça-feira, 10, às 10 horas da manhã.
A venda geral de ingressos para o show extra também já está aberta no site da Ticketmaster, a partir de R$ 270 (veja os valores abaixo).
As duas apresentações serão na Farmasi Arena.
A cantora espanhola esteve no Brasil para um evento de audição do recém-lançado álbum ''Lux'' no domingo, 30, com fãs e convidados.
Ela aproveitou para passear pelo Rio de Janeiro, onde foi vista carregando um disco de vinil de Elis Regina, comeu churrasco e tomou caipirinha.
Confira os valores dos ingressos:
Cadeira N3: R$ 540 (inteira) e R$ 270 (meia)
Pista: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia)
Camarote: R$ 820 (inteira) e R$ 410 (meia)
Cadeira N1: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia)
Gold Circle Direita/Esquerda: R$ 860 (inteira) e R$ 430 (meia)
Rosalía - Lux Tour no Rio de Janeiro
Datas: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira) e 11 de agosto de 2026 (terça-feira)
Local: Farmasi Arena
Abertura dos portões: 18h
Horário do show: 21h
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
Ingressos à venda no site da Ticketmaster e na bilheteria oficial (no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão).