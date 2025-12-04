A- A+

MÚSICA Rosalía anuncia show no Brasil em 2026; apresentação única será no Rio Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Cristo Redentor

Mais um show internacional está confirmado no Brasil em 2026. Nesta quinta-feira, 4, a cantora espanhola Rosalía anunciou uma apresentação única no País com a turnê Lux.

O show será no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 10 de agosto.

A venda de ingressos começa em 10 de dezembro, às 10h, pela Ticketmaster.

Valores dos ingressos

Os valores dos ingressos para o show no Rio são os seguintes:

Cadeira N3 - Inteira: R$ 540 | Meia: R$ 270;

R$ 540 | R$ 270; Pista - Inteira: R$ 780 | Meia: R$ 390;

R$ 780 | R$ 390; Camarote - Inteira: R$ 820 | Meia: R$ 410;

R$ 820 | R$ 410; Cadeira N1 - Inteira: R$ 850 | Meia: R$ 425;

R$ 850 | R$ 425; Gold Circle Direita - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430;

R$ 860 | R$ 430; Gold Circle Esquerda - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430.

Novo álbum

Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Rio de Janeiro.

O momento ofereceu aos admiradores a oportunidade de escutar algumas músicas do disco ao lado de Rosalía.

Intimista, Lux aposta em uma ópera-pop feita com a Orquestra Sinfônica de Londres e se distancia muito do conceito de MOTOMAMI, disco que a colocou no centro do mainstream e se tornou o primeiro álbum de um artista espanhol a estrear em primeiro lugar no Spotify.



