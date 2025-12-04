Qui, 04 de Dezembro

MÚSICA

Rosalía anuncia show no Brasil em 2026; apresentação única será no Rio

Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Cristo Redentor

Rosalía anuncia show no Brasil em 2026 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais um show internacional está confirmado no Brasil em 2026. Nesta quinta-feira, 4, a cantora espanhola Rosalía anunciou uma apresentação única no País com a turnê Lux.

O show será no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 10 de agosto.

A venda de ingressos começa em 10 de dezembro, às 10h, pela Ticketmaster.

Valores dos ingressos
Os valores dos ingressos para o show no Rio são os seguintes:

Novo álbum
Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Rio de Janeiro.

O momento ofereceu aos admiradores a oportunidade de escutar algumas músicas do disco ao lado de Rosalía.

Intimista, Lux aposta em uma ópera-pop feita com a Orquestra Sinfônica de Londres e se distancia muito do conceito de MOTOMAMI, disco que a colocou no centro do mainstream e se tornou o primeiro álbum de um artista espanhol a estrear em primeiro lugar no Spotify.
 

