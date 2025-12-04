Rosalía anuncia show no Brasil em 2026; apresentação única será no Rio
Mais um show internacional está confirmado no Brasil em 2026. Nesta quinta-feira, 4, a cantora espanhola Rosalía anunciou uma apresentação única no País com a turnê Lux.
O show será no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 10 de agosto.
A venda de ingressos começa em 10 de dezembro, às 10h, pela Ticketmaster.
Valores dos ingressos
Os valores dos ingressos para o show no Rio são os seguintes:
- Cadeira N3 - Inteira: R$ 540 | Meia: R$ 270;
- Pista - Inteira: R$ 780 | Meia: R$ 390;
- Camarote - Inteira: R$ 820 | Meia: R$ 410;
- Cadeira N1 - Inteira: R$ 850 | Meia: R$ 425;
- Gold Circle Direita - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430;
- Gold Circle Esquerda - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430.
Novo álbum
Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Rio de Janeiro.
O momento ofereceu aos admiradores a oportunidade de escutar algumas músicas do disco ao lado de Rosalía.
Intimista, Lux aposta em uma ópera-pop feita com a Orquestra Sinfônica de Londres e se distancia muito do conceito de MOTOMAMI, disco que a colocou no centro do mainstream e se tornou o primeiro álbum de um artista espanhol a estrear em primeiro lugar no Spotify.