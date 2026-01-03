ROSALÍA NO BRASIL
Rosalía dá um rolé na Praça XV, no Rio de Janeiro (RJ)
Depois de passeio na Rocinha e em bar de Botafogo, cantora visita a Feira de Antiguidades carioca, onde fez foto com fã
Rosalía deu uma volta na Praça XV, no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (3) - Foto: Reprodução/X @ROSALIABRASIL
A cantora espanhola Rosalía visitou a Feira de Antiguidades da Praça XV, Centro do Rio, neste sábado (3). Super simpática, procurou uma banca de roupas e ofereceu foto aos fãs que se aproximaram.
- Quer tirar uma foto? - perguntou ela a uma fã que se aproximou. - Tá muito calor!
Leia também
• Rosalía anuncia show extra no Brasil em 2026; confira valores e como comprar ingressos
• "Não há lugar mais especial e mais mágico", diz Rosalía nos pés do Cristo, em audição do álbum Lux
• Shawn Mendes visita aldeia Tekoa Yvy Porã em SP, onde canta e tira fotos com os moradores
Rosalía já estava na cidade na segunda-feira (29), quando passou pelo samba da Pedra do Sal, na Zona Portuária, antes de ir para uma festa.
No dia seguinte, passeou pela Rocinha, na Zona Sul, onde dançou passinho com uma guia e moradores.
Na noite do réveillon, a cantora esteve na Praia de Ipanema e, no dia seguinte, em um bar em Botafogo - ambos na Zona Sul.