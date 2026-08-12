Rosalía encontra Caetano Veloso no Rio e declara admiração pelo cantor
Encontro foi registrado por Paula Lavigne, mulher de Caetano, e compartilhado nas redes sociais
A cantora espanhola Rosalía encontrou Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha, no Jockey Club, no Rio de Janeiro, no domingo, 9. Ela havia acompanhado o show do cantor e depois esteve no camarim.
O encontro foi registrado por Paula Lavigne, mulher de Caetano, e compartilhado nas redes sociais. Rosalía abraçou o cantor e conversou com ele após a apresentação.
A artista está no Rio para os shows da turnê LUX. Na terça-feira, 11, durante a segunda apresentação na cidade, ela voltou a falar sobre Caetano e afirmou que ele é seu artista brasileiro favorito.
Caetano Veloso reagindo a ROSALÍA elogiando ele no palco da LUX TOUR no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/anc6rIUWwJ— ROSALÍA BRASIL (@ROSALIABRASIIL) August 12, 2026
"Da cultura que vocês têm aqui, meu favorito é o Caetano", disse Rosalía antes de cantar um trecho de Sozinho. Ela também citou Un Vestido y un Amor, de Fito Páez, em uma versão gravada por Caetano.
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"Sou muito fã dele. Fui ver o seu show e me impressionou muito", afirmou a cantora. Caetano acompanhou a homenagem da plateia e, depois, publicou um vídeo do momento. "Obrigada pelo carinho", escreveu.
Rosalía aproveita passagem pelo Rio
Antes de encontrar Caetano, Rosalía passou pelo Chanchada Bar, em Botafogo, na zona sul. O estabelecimento compartilhou registros da cantora e revelou que esta foi a segunda vez que ela esteve no local.
No domingo, 9, a artista também apareceu na porta do hotel onde está hospedada e parou para atender fãs. Ela tirou fotos e deu autógrafos para o grupo que a aguardava.
Na mesma noite, Rosalía foi ao Doce Maravilha para acompanhar o show de Caetano Veloso. O encontro nos bastidores aconteceu após a apresentação.