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Cantora Rosalía, estudante em Barcelona e superestrela global Segundo álbum lançado por ela e que a catapultou para a fama começou a tomar forma durante seu período na Escola Superior de Música da Catalunha (ESMUC)

Quando estudava música em Barcelona, Rosalía queria aprender de tudo. Foi lá, durante aquelas horas de treinamento e aqueles primeiros concertos, que o jovem determinado, dona de uma voz magnética, embarcou em uma jornada que agora a traz de volta para casa com sua turnê "Lux", já transformada em uma superestrela global.

"Barcelona, eu te amo loucamente", exclamou ela, emocionada e em catalão, na segunda-feira, durante o primeiro de quatro shows programados para o 'Palau Sant Jordi' como parte da turnê de seu quarto álbum — um disco que incorpora elementos espirituais e sinfônicos, mas sem esquecer de suas raízes flamencas.

"Obrigada por me sustentarem", declarou um artista de 33 anos antes de cair aos prantos, em meio à ovação de um público que esgotou rapidamente os ingressos para os shows, assim como fez os fãs em toda a etapa europeia desta turnê, que teve início no mês passado na França e, posteriormente, seguirá para Estados Unidos, Colômbia, Chile, Argentina, México e Brasil.

Todos queriam ver Rosalía, que cresceu na cidade vizinha de Sant Esteve Sesrovires, cantando mais uma vez em Barcelona, a mesma cidade onde, há mais de uma década, aquele estudante começou a chamar a atenção pela primeira vez.

“Já havia ali uma intenção, uma maneira muito flamenca de caminhar pela vida, que é mover-se com autoconfiança”, disse à AFP Luis Cabrera, fundador do Taller de Música, escola onde Rosalía se matriculou em 2010, antes de completar 18 anos.

Como todos os alunos, para obter seu diploma, ela deverá concluir um projeto de pesquisa e apresentar um concerto final. Rosalía dedicou o seu estudo de "Flamenca", um romance medieval anônimo que serviu de inspiração para "El mal querer", cujas faixas ela apresentava em sua audição. Sua nota, naturalmente, foi excelente.

"Todos se lembram daquele concerto", observa Núria Sempere, diretora-geral da ESMUC, que descreve Rosalía como uma aluna "sempre focada e que contava com o apoio incondicional da família".

"Ela possuía a audácia e a autoconfiança para abraçar uma ampla gama de influências e apresentá-las ao público sem a menor exclusão. Para isso, é preciso muito trabalho", afirma.

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