Rosalía lança o single "Berghain", parceria com Björk e Yves Tumor, do seu novo álbum, "LUX"

Novo álbum da cantora e compositora espanhola será lançado no dia 7 de novembro

Rosalía em clipe do novo single, "Berghain" - Foto: Reprodução/Youtube @ROSALÍA

A cantora, compositora e produtora espanhola Rosalía acaba de lançar, nesta segunda (27), o single “Berghain”, parceria com Björk e Yves Tumor, que anuncia o seu próximo álbum “LUX”, que chegará às plataformas digitais no dia 7 de novembro.

“Berghain” também chega em videoclipe, em que Rosalía aparece em diferentes ambientes, acompanhada de uma orquestra.

Com 18 faixas, “LUX”, quarto álbum de Rosalía e sucessor do exitoso “MOTOMAMI” (2022),  traz grandes participações, como a Orquestra Sinfônica de Londres, Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e o coral Escolania de Montserrat i Orfeó Català.

O trabalho é dividido em quatro movimentos e promete abordar temas como o místico feminino, espiritualidade, fé e transformação.

Abaixo, a track list de “LUX”, que chega às plataformas dia 7 de novembro:

MOV I
1. “Sexo, Violencia y Llantas”
2. “Reliquia”
3. “Divinize”
4. “Porcelana”
5. “Mio Cristo”

MOV II
6. “Berghain”
7. “La Perla”
8. “Mundo Nuevo”
9. “De Madrugá”

MOV III
10. “Dios Es Un Stalker”
11. “La Yugular”
12. “Focu ‘ranni” [Exclusive]
13. “Sauvignon Blanc”
14. “Jeanne” [Exclusive]

MOV IV
15. “Novia Robot” [Exclusive]
16. “La Rumba Del Perdón”
17. “Memória”
18. “Magnolias”
 

