A- A+

Premiação Rosalía triunfa no Grammy Latino; Anitta vence Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa Além disso, "La perla", que tem a participação do trio Yahritza y Su Esencia, venceu na categoria Canção do Ano

A estrela espanhola Rosalía foi a grande vencedora da 27ª edição dos Grammy Latino, em uma cerimônia marcada pelo primeiro gramofone conquistado pela brasileira Anitta, que triunfou na categoria Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Rosalía chegou à cerimônia da Academia Latina de Gravação como uma das favoritas com sete indicações. A espanhola triunfou na principal categoria da noite, Álbum do Ano, com "LUX (Complete Works)".

Além disso, "La perla", que tem a participação do trio Yahritza y Su Esencia, venceu na categoria Canção do Ano.

"É uma honra estar aqui recebendo isto", disse Rosalía ao receber o cobiçado gramofone. A composição também rendeu o Grammy de melhor canção pop. "Lux" também venceu nas categorias de melhor Engenharia de Gravação e de melhor Álbum Alternativo.

E a espanhola também triunfou na categoria melhor vídeo em formato curto com "Sauvignon Blanc".

A brasileira Anitta conquistou seu primeiro Grammy, após 12 indicações. Ela venceu na categoria Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, por "EQUILIBRIVM", produção de temática espiritual vinculada a religiões de matriz africana.

A cantora e compositora brasileira Anitta posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português por "EQUILIBRIVM" durante a 27ª edição do Grammy Latino Foto: Chris Delmas/AFP

"Este álbum nasceu de uma transformação pessoal que me mudou para sempre", disse a cantora ao receber o prêmio.

Anitta afirmou que o álbum é uma homenagem à cultura negra que "por muitos anos foi apagada no Brasil" e enfrentou censura.

Por sua vez, o argentino Milo J surpreendeu e venceu a categoria Gravação do Ano com "Niño".

A dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso, que recebeu sete indicações, venceu em três categorias: melhor Interpretação Eletrônica, melhor Vídeo Longo por "FREE SPIRITS" (que conta com a participação de Sting) e melhor Canção Pop/Rock com "Hasta Jesús tuvo un mal día".

A colombiana Aria Vega venceu na categoria Artista Revelação.

Homenagens

A festa da música latina reuniu várias estrelas em Las Vegas, incluindo Janet Jackson, que discursou em espanhol para homenagear Daddy Yankee, a Personalidade do Ano desta edição.

"Sua música inspirou toda uma geração", disse a americana, muito aplaudida.

O cantor e compositor subiu ao palco com uma enorme bandeira de Porto Rico e cantou clássicos como "Rompe", "Dura", "Con Calma", "Gasolina" e "Despacito", ao lado de artistas como LL Cool J, French Montana, Bad Gyal e Bizarrap.

Outro momento emocionante da noite foi a homenagem ao também porto-riquenho Willie Colón, falecido em fevereiro.

Veja também