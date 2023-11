A- A+

AUDIOVISUAL "Rosário", de Juliana Soares e Igor Travassos, ganha exibição no restaurante Ca-Já Filme integra programação da edição do projeto "Curta Ca-Já"

"Rosário", curta de Juliana Soares e Igor Travassos, será exibido no próximo dia 22 de novembro, às 20h no restaurante Ca-Já - integrando programação da casa do projeto "Curta Cá-Já".



Exibido no "quintal" do restaurante, o filme - gravado na feira de Casa Amarela e no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife - conta a história de uma feirante que tem o hábito de ouvir os programas policiais e rezar pelas vítimas e suspeitos envolvidos nos crimes da madrugada.



O elenco traz nomes como Laís Vieira, Okado do Canal, Clebia Sousa e Mohana Uchôa.





Curta Cá-Já

Com o intuito de reforça o audiovisual, em especial os curtas-metragens independentes, o restaurante Cá-Já enveredou no projeto que exibe filmes na casa ao menos uma vez por mês com o projeto "Curta Cá-Já".



"Rosário" integra a programação da terceira edição do projeto, que incrementa o espaço já conhecido no cenário gastronômico da cidade.



“Essa será a terceira vez que levamos filmes para o quintal do Cá-Já e a ideia é que se mantenha como um projeto fixo, pelo menos uma vez por mês. Queremos mostrar que o espaço é mais que um restaurante, é também um espaço de apoio e incentivo aos nossos artistas e suas obras”, diz um dos sócios da casa, Vitor Braga.

Serviço

Curta Cá-Já: exibição do filme "Rosário"

Quando: Quarta-feira, 22 de novembro, 20h

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

Veja também

Música De Cara Com o Samba celebra cinco anos, neste sábado, no Clube Internacional do Recife