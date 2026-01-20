A- A+

CINEMA Rosebush Pruning, de Karim Aïnouz, vai disputar o Urso de Ouro no Festival de Berlim Segundo filme internacional da carreira do cineasta, Rosebush Pruning é uma sátira sobre as contradições da família tradicional

Rosebush Pruning, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, foi selecionado para a mostra competitiva do Festival de Berlim e disputará o Urso de Ouro, principal prêmio do evento. Em sua 76ª edição, o festival ocorre de 12 a 22 de fevereiro.

Segundo filme internacional da carreira do cineasta, Rosebush Pruning é uma sátira sobre as contradições da família tradicional. Ambientado em uma mansão na Catalunha, a trama acompanha uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos.

Isolados do mundo, os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert usufruem da fortuna que herdaram, enquanto ignoram as demandas do pai cego. Quando Jack, o mais velho, anuncia que vai abandoná-los para morar com a namorada Martha, os laços de sangue implodem e mentiras começam vir à tona. A família passa a se desintegrar e os irmãos entram uma espiral de violência.

O longa conta com elenco estelar, com Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts, Elle Fanning e Pamela Anderson. A produção e distribuição é da Mubi.

O diretor brasileiro competiu pela última vez no Festival de Berlim com Praia do Futuro, em 2014. Ele, aliás, vive na cidade de Berlim há mais de quinze anos.

O mais recente longa de Aïnouz, Motel Destino, uma produção brasileira, estreou no Festival de Cannes em maio de 2024. No ano anterior, ele concorreu em Cannes com Firebrand, seu primeiro longa internacional. Anos antes, o elogiado A Vida Invisível venceu a mostra Un Certain Regard em Cannes, em 2019.

Veja também