Rosie O'Donnell Rosie O'Donnell entra para o elenco da terceira temporada de "And just like that..." Série é derivada da clássica 'Sex and the city'

Tem novidade no elenco da terceira temporada de " And just like that...', continuação da clássica série " Sex and the city".

A atriz, apresentadora e comediante Rosie O'Donnell irá se juntar ao time formado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

E foi a própria Rosie a responsável por compartilhar a novidade. Ela publicou uma foto da primeira página de um roteiro da nova temporada da série no Instagram, com a legenda: "Aí vem Mary". Apesar da falta de maiores detalhes, os fãs apostam que Mary deve ser o nome da personagem de Rosie na produção.

A série reúne as personagens Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ainda vivendo em Nova York, mas anos depois do fim da série original.

A atriz Kim Catrall, que viveu Samantha Jones, preferiu não fazer parte da nova série por causa de desentendimentos com Sarah Jessica Parker. Ela acabou fazendo uma participação na segunda temporada, mas seu retorno para a terceira é incerto.

