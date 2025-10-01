A- A+

FAMOSOS Rotavírus, fraqueza e edema: o que levou a internação de Simone Mendes e o marido no mesmo dia Sertaneja, Kaká Diniz e o filho, Henry, foram todos hospitalizados nos últimos dias

Simone Mendes tem passado por momentos nada tranquilos. Ela e o filho, Henry, de 11 anos, precisaram ser internados e, para complicar ainda mais a situação, o marido da cantora, Kaká Diniz, também deu entrada no hospital no mesmo dia.



O empresário foi internado na segunda-feira (29) por um problema no pé. “Presente do fim de noite”, comentou ele sobre o episódio. Toda a família da sertaneja segue sob acompanhamento médico.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Simone relatou que os primeiros sintomas foram notados no último sábado (27), quando ela precisou trabalhar, apesar do mal-estar. “No sábado eu fiz um show e eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo. Não estava legal”, repassou ela.





Simone Mendes — Foto: Reprodução Instagram

O quadro, causado por Rotavírus, porém, se agravou durante a madrugada. A cantora, então, precisou de atendimento médico devido à intensidade das dores e da fraqueza. “Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal, não. Estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá uma melhorada. Juro para vocês, esta noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro”, contou.





Pouco tempo depois, a cantora mostrou, por meio das redes, que já estava sendo atendida numa unidade de saúde particular, recebendo soro por via intravenosa. Bem-humorada, mesmo diante do desconforto, Simone brincou com a presença constante de Kaká ao seu lado: “Na saúde e na doença, né?”.

Na última segunda-feira (29), Kaká também precisou ser hospitalizado. O empresário está com um edema no pé, próximo ao tornozelo, e passou por uma bateria de exames para entender o diagnóstico. Ele exibiu o órgão inchado por meio das redes sociais.

Agenda de shows mantida

Simone segue com agenda de shows e compromissos públicos, mas ainda não divulgou se precisará alterar a programação por conta do episódio. Nas redes sociais, fãs vêm enviando mensagens de apoio e desejando pronta recuperação para a cantora.

