vírus Rotavírus: veja os sintomas da doença que acometeu Wanessa Camargo A infecção ocorre através do contato entre pessoas, com objetos contaminados e da propagação aérea por aerossóis

A ex-BBB e cantora Wanessa Camargo compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (23) que se distanciou da web após contrair, junto aos seus dois filhos, o rotavírus. A infecção com este vírus está associada a uma série de problemas gastrointestinais e também à diarreia grave em crianças menores de cinco anos.

“É muito pesado. Meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação. Depois o João pegou, depois eu”, desabafou em uma publicação no Instagram.

Sintomas do rotavírus

De acordo com o Ministério da Saúde, o rotavírus é transmitido através do contato pessoa a pessoa, ingestão de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados, e propagação aérea por aerossóis e é encontrado em altas concentrações nas fezes de crianças infectadas.

Os sinais clássicos da contração desta doença são os vômitos repetitivos e diarreia, especialmente na faixa etária entre seis meses aos dois anos de idade. No geral, os sintomas comuns são:

Diarreia com aspecto aquoso e gorduroso;

Febre alta.

É uma condição que pode afetar adultos também em qualquer idade, porém, de forma mais leve. No período neonatal, até os 4 meses, o bebê também pode se infectar com o vírus, mas geralmente o rotavírus é assintomático.

A infecção por rotavírus pode durar até uma semana, pois o vírus se replica no organismo. Em sua forma mais grave, ele tende a provocar desidratação e febre contínua, que podem levar à morte. Por isso, para a proteção das crianças abaixo dos cinco anos (faixa etária com maior risco) estão disponíveis no Brasil duas vacinas contra o vírus, tanto no sistema público de saúde quanto no privado.

