BARBIE Roteiristas criticam coleção da Barbie em homenagem a mulheres na indústria do cinema Categoria chacoalhou as engrenagens com uma greve que durou 148 dias

Roteiristas americanas não gostaram nada da nova coleção da Barbie em homenagem às mulheres da indústria do cinema. Isso porque foram lançadas quatro bonecas — a boneca executiva de estúdio, a diretora, a diretora de fotografia e a atriz —, mas não a roteirista, categoria que chacoalhou as engrenagens com uma greve que durou 148 dias. A paralisação começou no dia 2 de maio de 2023 e terminou em 27 de setembro do mesmo ano, sendo a segunda maior da história do Sindicato dos Roteiristas. A mais longa aconteceu 1988 e durou exatos 153 dias.

"Cadê a Barbie roteirista?", escreveu, no X (antigo Twitter), Taffy Brodesser-Akner, autora do livro "Fleishman Is in Trouble" e responsável pela adaptação para o streaming, que, no Brasil, virou "A nova vida de Toby" (Star+).

O criador de "The Wire" (HBO), David Simon, escreveu no X: “Nenhuma Barbie roteirista. Nenhuma Barbie contrarrega. Nada de Barbie Caminhoneira. Nenhuma Barbie assistente de produção entrando no trailer da Barbie estrela de cinema para dizer que outras 120 Barbies irritadas estão esperando por ela. Aquele filme não ensinou nada à Mattel.”

Outra que fez referência ao filme foi a roteirista e diretora Emma Forrest: "O solilóquio de America Ferrera (que interpreta a funcionária da Mattel Gloria no filme de Greta Gerwig) será apresentado em escolas de teatro para sempre. É realmente estranho que eles não percebam que foi a escrita e as ideias que fizeram aquele filme."

A cineasta Carol Morley, que dirigiu o filme "The falling" (2014), sugeriu que a empresa expanda a linha com bonecas que representem as trabalhadoras ligadas às áreas de edição, mixagem de som, carpintaria, “uma lista muito longa de todos os papéis envolvidos na produção de um filme, todos possíveis para uma mulher, é claro (mesmo que possam ter sido historicamente excluídos) – da direção à contabilidade, passando pelos efeitos visuais, etc."

Houve também condescendência com a linha. A crítica britânica Anna Smith achou positiva a representação. "Acho que, no geral, representa progresso. Que incrível para as crianças terem uma boneca diretora para brincar! Elas não cresceram vendo ou ouvindo falar de mulheres na indústria, exceto atrizes. É claro que seria maravilhoso ver todos os lados representados, com dezenas de Barbies, desde roteiristas até designers de produção. Mas, no geral, sinto que a gama é um passo na direção certa.”

Anualmente, a Mattel lança a coleção "Carreiras do ano", e já existem cerca de 250 bonecas desde 2010. Foram homenageadas as profissões que envolvem medicina, ciência, jornalismo e ciência da computação. No ano passado, o tema foi esporte e havia bonecas com as funções de gerente geral, técnica, juíza e repórter esportiva.

