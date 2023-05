A- A+

INDÚSTRIA DO CINEMA Roteiristas de Hollywood decidem entrar em greve, anuncia sindicato O anuncio foi feito pelo sindicato da categoria depois que as negociações com estúdios e plataformas de streaming sobre salários e outras condições terminaram sem acordo

Os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood decidiram que vão entrar em greve, anunciou o sindicato da categoria, nessa segunda-feira (1º), depois que as negociações com estúdios e plataformas de streaming sobre salários e outras condições terminaram sem acordo.





Os membros do conselho do Writers Guild of America (WGA) "agindo de acordo com a autoridade que lhes foi conferida por seus membros, votaram unanimemente para entrar em greve", com vigência a partir da meia-noite de segunda para terça-feira, twittou a organização.

