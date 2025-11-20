Festival de Teatro e show de Luan Santana são alguns dos destaques da agenda do fim de semana
Festival de música e arte no Bairro do Recife também é opção no roteiro; confira programação
Do Festival Recife de Teatro Nacional, ao show de Luan Santana, na Área Externa do Centro de Convenções em Olinda, o fim de semana promete movimentar baladeiros, baladeiras e amantes dos palcos teatrais.
Festival de música e outras facetas da arte, no Bairro do Recife, também é uma pedida no Festival Recife Mundo Mix, e com acesso gratuito.
Já quem for do samba, pode se esbaldar com rodas de samba que tomam conta do fim de semana, em espaços diversos. E se a vibe for de cinema e exposições, também são opções que não vão faltar no 'findi'.
Bora?
SHOWS E EVENTOS
Juliano Holanda e PC Silva
Participações de Mayana Neiva e Mery Lemos
Quando: Sexta-feira (21),
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Festival Recife Mundo Mix 2025
Quando: de sexta (21) a domingo (23)
Onde: Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @recifemundomix
Estesia Convida Briê
Quando: Sexta (21), a partir das 22h
Onde: Danceteria - Rua Fernando Lopes, s/n, Graças
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @danceteriarecife
Show de Dann Alves Léo Lima
Quando: Sexta (21), às 19h
Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) -
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
Almério - Show Acústico
Quando: Sábado (22), a partir das 19h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo
Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Luan Tour - Ao Vivo na Lua
Quando: Sábado (22), a partir das 21h
Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 4042-8400
Sinastra Jazz Combo
Com Rico Bluestamontes, Serginho Lima e Jazz Band, e Hugo Esteves como convidado
Quando: Sábado (22), às 20h
Onde: Café Liberal - Av. Rio Branco, 174, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações:
Festa BlackOut
Quando: Sábado (22), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @clubmetropole
30ª Edição Especial Samba de Jorge
Quando: Sábado (22), a partir do meio-dia
Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital
Informações: @sambadejorgeof
De Cara com o Samba - O Samba é Amor
Com De Cara com o Samba, Beto do Violão, Márcia Santos e Orquestra de Frevo
Quando: Sábado (22), às 16h
Onde: Centro de Cultura Luiz Freire - Rua 27 de Janeiro, 181, Carmo, Olinda
Acesso gratuito via site Bilheteria Digital
Informações: @decaracomosamba
Sambinha Chacon
Com Sambar&Love, Robinho, Felipe Farra, Biel Vítor e a Banda Sambinha Chacon
Quando: Sábado (22), às 17h
Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon
Samba do Bonfim - 2ª Edição do Samba da Consciência Negra
Quando: Sábado (22), às 18h
Onde: Clube Atlantico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @sambadobonfim
Show de Bete de Castro
Quando: Sábado (22), às 19h
Onde: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 33 no site Ticket Mais
Informações: (81) 9 9108-8008
Show de Tiago Nacarato
Quando: Sábado (22), às 21h
Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla
Informações: @fregerecife
Gravação do DVD do padre João Carlos "Quando Dezembro Chegar"
Quando: Sábado (22), às 18h
Onde: Ginásio de Esportes do Colégio Salesiano - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @padrejoaocarlos
Pra Sempre Cringe
A Volta dos Anos 2000
Quando: Sábado (22), a partir das 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Show de Léo Lima
Quando: Sábado (22), às 18h30
Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) -
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
Musicalização Infantil, com Bete de Castro
Quando: Domingo (23), às 14h
Onde: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 33 no site Ticket Mais
Informações: (81) 9 9108-8008
TEATRO
Festival Recife de Teatro Nacional
Quando: até 30 de novembro
Onde: Teatros e espaços culturais da cidade
Acesso gratuito, com ingressos distribuídos uma hora antes mediante 1kg de alimento não-perecível
Informações: @culturadorecife
Espetáculo "Para Meu Amigo Branco"
Quando: Sexta (21) e Sábado (22), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 3425-1915 // @caixaculturalrecife
"Mainha é uma Resenha - A Peça", de Saulo Máximo
Quando: Sábado (22), às 19h30
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: (81) 2129-5961
EXPOSIÇÕES
"Meu Brasil Interior"
De Roxinha Lisboa
Quando: até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
CINEMA
"Wicked: Parte 2’’
SINOPSE: Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Direção: John M. Chu
‘’O Sobrevivente’’
SINOPSE: Um homem se junta a um game show no qual os competidores, que podem ir a qualquer lugar do mundo, são caçados por "caçadores" empregados para matá-los. Direção: Edgard Wright
"Silvio Santos Vem Aí’’
SINOPSE: Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o país ao se candidatar à presidência. A jornalista Marília é designada para investigar sua vida e prever possíveis ataques dos adversários. Embora seja um ícone da TV, Silvio mantém sua vida pessoal reservada. O convívio entre Silvio e Marília gera embates e descobertas. Desse encontro, ambos sairão transformados. Direção: Cris D’Amato