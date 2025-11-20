A- A+

AGENDA CULTURAL Festival de Teatro e show de Luan Santana são alguns dos destaques da agenda do fim de semana Festival de música e arte no Bairro do Recife também é opção no roteiro; confira programação

Do Festival Recife de Teatro Nacional, ao show de Luan Santana, na Área Externa do Centro de Convenções em Olinda, o fim de semana promete movimentar baladeiros, baladeiras e amantes dos palcos teatrais.



Festival de música e outras facetas da arte, no Bairro do Recife, também é uma pedida no Festival Recife Mundo Mix, e com acesso gratuito.



Já quem for do samba, pode se esbaldar com rodas de samba que tomam conta do fim de semana, em espaços diversos. E se a vibe for de cinema e exposições, também são opções que não vão faltar no 'findi'.



Bora?

SHOWS E EVENTOS

Juliano Holanda e PC Silva

Participações de Mayana Neiva e Mery Lemos

Quando: Sexta-feira (21),

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Festival Recife Mundo Mix 2025

Quando: de sexta (21) a domingo (23)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @recifemundomix

Estesia Convida Briê

Quando: Sexta (21), a partir das 22h

Onde: Danceteria - Rua Fernando Lopes, s/n, Graças

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @danceteriarecife

Show de Dann Alves Léo Lima

Quando: Sexta (21), às 19h

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) -

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada



Almério - Show Acústico

Quando: Sábado (22), a partir das 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Luan Tour - Ao Vivo na Lua

Quando: Sábado (22), a partir das 21h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 4042-8400

Sinastra Jazz Combo

Com Rico Bluestamontes, Serginho Lima e Jazz Band, e Hugo Esteves como convidado

Quando: Sábado (22), às 20h

Onde: Café Liberal - Av. Rio Branco, 174, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações:

Festa BlackOut

Quando: Sábado (22), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole

30ª Edição Especial Samba de Jorge

Quando: Sábado (22), a partir do meio-dia

Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambadejorgeof

De Cara com o Samba - O Samba é Amor

Com De Cara com o Samba, Beto do Violão, Márcia Santos e Orquestra de Frevo

Quando: Sábado (22), às 16h

Onde: Centro de Cultura Luiz Freire - Rua 27 de Janeiro, 181, Carmo, Olinda

Acesso gratuito via site Bilheteria Digital

Informações: @decaracomosamba

Sambinha Chacon

Com Sambar&Love, Robinho, Felipe Farra, Biel Vítor e a Banda Sambinha Chacon

Quando: Sábado (22), às 17h

Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570

Informações: @sambinhachacon

Samba do Bonfim - 2ª Edição do Samba da Consciência Negra

Quando: Sábado (22), às 18h

Onde: Clube Atlantico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @sambadobonfim

Show de Bete de Castro

Quando: Sábado (22), às 19h

Onde: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 33 no site Ticket Mais

Informações: (81) 9 9108-8008

Show de Tiago Nacarato

Quando: Sábado (22), às 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla

Informações: @fregerecife

Gravação do DVD do padre João Carlos "Quando Dezembro Chegar"

Quando: Sábado (22), às 18h

Onde: Ginásio de Esportes do Colégio Salesiano - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @padrejoaocarlos

Pra Sempre Cringe

A Volta dos Anos 2000

Quando: Sábado (22), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Show de Léo Lima

Quando: Sábado (22), às 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) -

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Musicalização Infantil, com Bete de Castro

Quando: Domingo (23), às 14h

Onde: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 33 no site Ticket Mais

Informações: (81) 9 9108-8008

TEATRO

Festival Recife de Teatro Nacional

Quando: até 30 de novembro

Onde: Teatros e espaços culturais da cidade

Acesso gratuito, com ingressos distribuídos uma hora antes mediante 1kg de alimento não-perecível

Informações: @culturadorecife



Espetáculo "Para Meu Amigo Branco"

Quando: Sexta (21) e Sábado (22), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1915 // @caixaculturalrecife

"Mainha é uma Resenha - A Peça", de Saulo Máximo

Quando: Sábado (22), às 19h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Meu Brasil Interior"

De Roxinha Lisboa

Quando: até 23 de novembro

Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixacultural



Casacor Pernambuco 2025

Quando: até 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial

Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Informações: @casacorpeoficial



"A Alegria é a Prova dos Nove"

Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros

Quando: até 19 de dezembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



"As Estrelas Descem à Terra"

De Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Informações: @galeriamarcozero



CINEMA

"Wicked: Parte 2’’

SINOPSE: Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Direção: John M. Chu

‘’O Sobrevivente’’

SINOPSE: Um homem se junta a um game show no qual os competidores, que podem ir a qualquer lugar do mundo, são caçados por "caçadores" empregados para matá-los. Direção: Edgard Wright

"Silvio Santos Vem Aí’’

SINOPSE: Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o país ao se candidatar à presidência. A jornalista Marília é designada para investigar sua vida e prever possíveis ataques dos adversários. Embora seja um ícone da TV, Silvio mantém sua vida pessoal reservada. O convívio entre Silvio e Marília gera embates e descobertas. Desse encontro, ambos sairão transformados. Direção: Cris D’Amato

Veja também