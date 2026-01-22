Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada no Bairro do Recife é destaque da agenda; confira
Rodas de Samba em Recife e em Olinda, além do Janeiro de Grandes Espetáculos também são opções no roteiro cultural
Por aqui os ares já são de Carnaval e portanto, a agenda cultural do fim de semana chega com um ápice da folia: o Encontro do Cordão da Bola Preta e do Galo da Madrugada na Praça do Arsenal, Bairro do Recife - dois gigantes das multidões protagonizam o colorido da maior festa do Brasil, nesta sexta (23) e sábado. O acesso é gratuito.
O 'findi' traz também rodas de samba - e de frevo, é claro. Além de opções de shows à parte da folia.
Confira!
SHOWS E EVENTOS
7ª Edição do Festival Casa Bloco
Com Elba Ramalho e DJ Pepe Jordão
Quando: Sexta (23), a partir das 17h
Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife
Acesso gratuito
Encontro de Brotos
Com Banda Anos Dourados e Banda Manhattan
Quando: Sexta (23), às 20h
Onde: Mahanttan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações/Reservas: (81) 9 8888-4818 // @manhattancafetheatro
Temporada de Férias - Show de Bolofofos
Quando: Sexta (23), às 17h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 25 no APP do RioMar Recife
Informações: @rioma_recife
7ª Edição do Festival Casa Bloco
Encontro do Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada, Blocos Líricos, maracatus e DJ Lala K
Quando: Sábado (24), a partir das 15h
Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife
Acesso gratuito
Show de Mahmundi
Quando: Sábado (24), às 18H
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @estelita.recife
The Black Parade
Com Panic At The Disco, Green Day e Ice Nine Kills, entre outros no set
Quando: Sábado (24), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Ensaio de Carnaval - André Rio, Bloco das Ilusões
Com Maestro Forró, Geraldinho Lins e Liv Moraes entre os convidados
Quando: Sábado (24), às 18h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Informações: @andreriooficial // @galodamadrugada
Samba do Bonfim - Primeiro Samba do Ano
Quando: Sábado (24), às 14h
Onde: G.R.E.S Preto Velho - Rua Bispo Coutinho, 681, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @sambadobonfim
Som da Laje - Samba Beneficente
Quando: Sábado (24), a partir das 16h
Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @somdalajerecife
Pagode Na Ladeira
Com Mistura Samba, Simples Olhar e Jr. Santos
Quando: Sábado (24), a partir das 14h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @mansaodamatuta
Roda de Frevo com Spok
Quando: Sábado (24), às 15h
Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h
Ensaio de Carnaval da Casa Estação da Luz
Com Gaby Amarantos, Michele Melo, Joyce Alane e Juzé - e DJ Pepe Jordão
Quando: Domingo (25), às 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos esgotados
Informações: @casaestacaodaluz
Ensaio do Afoxé Omô Nilê Ogunjá
Quando: Domingo (25), às 16h30
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n Bairro do Recife
Acesso mediante ingresso do Museu (a partir de R$ 5)
Informações: @pacodofrevo
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h
TEATRO
"Gênio e o Mundo Ideal das Princesas
Quando: Sábado (24), às 16h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 50 neste link
Informações: (81) 9 9568-4125
32º Janeiro de Grandes Espetáculos
"Um Sábado em 30"
Quando: Sexta (23), às 19h e Sábado (24), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospicio, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @festivaljge
Concerto de Música Europeia Latina
Com Adam Marec
Quando: Sexta (23), às 19h30
Onde: Teatro André Filho/Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
Lirismo no Catamaran
Quando: Sexta (23), Sábado (24) e Domingo (25), com embarque às 16h
Onde: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, Recife
Ticket a partir de R$ 40 (crianças de 6 a 10 anos), no site www.catamarantours.com.br
Informações: (81) 9 9973-4077
"Delírio", com Ângelo Madureira
Quando: Sábado (24), às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Corpos em Travessia - Dançando com as Diferenças"
Quando: Sábado (24), às 19h
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Milagres"
Quando: Sábado (24), às 20h e Domingo (25), às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Cantigas de Fiar"
Quando: Sábado (24) e Domingo (25), às 16h
Onde: Teatro André Filho/Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Tudo Começou Assim"
Quando: Domingo (25), às 16h30
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
EXPOSIÇÕES
Exposições de Robôs - Plaza Robots
Quando: até 8 de fevereiro
Onde: Plaza Shopping (Pisos L1, L2, L3 e L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Informações: @plazacasaforte
Exposição de Bonecos Gigantes: "Do Tamanho do Nosso Orgulho"
Quando: até 8 de março, no horário de funcionamento do shopping
Onde: Shopping Tacaruna (2º Piso) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
"Espelho de Brincantes", de Juliana Souto
Quando: até 7 de fevereiro
Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @arte_plural_galeria
Viistação: Segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
CINEMA
"Terror em Silent Hill - Regresso para o Inferno"
SINOPSE: Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill — uma cidade antes familiar, agora consumida pela escuridão. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade. Diretor: Christophe Gans
"Justiça Artificial"
SINOPSE: Diretor: Em um futuro próximo, um detetive (Chris Pratt) está sendo julgado, acusado de assassinar sua esposa. Ele tem 90 minutos para provar sua inocência à avançada justiça de Inteligência Artificial (Rebecca Ferguson) que ele mesmo ajudou a implementar, antes que ela determine seu destino. Diretor: Timur Bekmambetov
"Marty Supreme"
SINOPSE: Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte. Diretor: Josh Safdie