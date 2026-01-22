A- A+

AGENDA CULTURAL Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada no Bairro do Recife é destaque da agenda; confira Rodas de Samba em Recife e em Olinda, além do Janeiro de Grandes Espetáculos também são opções no roteiro cultural

Por aqui os ares já são de Carnaval e portanto, a agenda cultural do fim de semana chega com um ápice da folia: o Encontro do Cordão da Bola Preta e do Galo da Madrugada na Praça do Arsenal, Bairro do Recife - dois gigantes das multidões protagonizam o colorido da maior festa do Brasil, nesta sexta (23) e sábado. O acesso é gratuito.



O 'findi' traz também rodas de samba - e de frevo, é claro. Além de opções de shows à parte da folia.

Confira!

SHOWS E EVENTOS

7ª Edição do Festival Casa Bloco

Com Elba Ramalho e DJ Pepe Jordão

Quando: Sexta (23), a partir das 17h

Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Encontro de Brotos

Com Banda Anos Dourados e Banda Manhattan

Quando: Sexta (23), às 20h

Onde: Mahanttan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações/Reservas: (81) 9 8888-4818 // @manhattancafetheatro

Temporada de Férias - Show de Bolofofos

Quando: Sexta (23), às 17h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 no APP do RioMar Recife

Informações: @rioma_recife

7ª Edição do Festival Casa Bloco

Encontro do Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada, Blocos Líricos, maracatus e DJ Lala K

Quando: Sábado (24), a partir das 15h

Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Show de Mahmundi

Quando: Sábado (24), às 18H

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @estelita.recife

The Black Parade

Com Panic At The Disco, Green Day e Ice Nine Kills, entre outros no set

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Ensaio de Carnaval - André Rio, Bloco das Ilusões

Com Maestro Forró, Geraldinho Lins e Liv Moraes entre os convidados

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @andreriooficial // @galodamadrugada



Samba do Bonfim - Primeiro Samba do Ano

Quando: Sábado (24), às 14h

Onde: G.R.E.S Preto Velho - Rua Bispo Coutinho, 681, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadobonfim

Som da Laje - Samba Beneficente

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @somdalajerecife

Pagode Na Ladeira

Com Mistura Samba, Simples Olhar e Jr. Santos

Quando: Sábado (24), a partir das 14h

Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @mansaodamatuta

Roda de Frevo com Spok

Quando: Sábado (24), às 15h

Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h

Ensaio de Carnaval da Casa Estação da Luz

Com Gaby Amarantos, Michele Melo, Joyce Alane e Juzé - e DJ Pepe Jordão

Quando: Domingo (25), às 16h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: @casaestacaodaluz

Ensaio do Afoxé Omô Nilê Ogunjá

Quando: Domingo (25), às 16h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n Bairro do Recife

Acesso mediante ingresso do Museu (a partir de R$ 5)

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h

TEATRO

"Gênio e o Mundo Ideal das Princesas

Quando: Sábado (24), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 neste link

Informações: (81) 9 9568-4125

32º Janeiro de Grandes Espetáculos

"Um Sábado em 30"

Quando: Sexta (23), às 19h e Sábado (24), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospicio, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivaljge



Concerto de Música Europeia Latina

Com Adam Marec

Quando: Sexta (23), às 19h30

Onde: Teatro André Filho/Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



Lirismo no Catamaran

Quando: Sexta (23), Sábado (24) e Domingo (25), com embarque às 16h

Onde: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, Recife

Ticket a partir de R$ 40 (crianças de 6 a 10 anos), no site www.catamarantours.com.br

Informações: (81) 9 9973-4077

"Delírio", com Ângelo Madureira

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Corpos em Travessia - Dançando com as Diferenças"

Quando: Sábado (24), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge

"Milagres"

Quando: Sábado (24), às 20h e Domingo (25), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Cantigas de Fiar"

Quando: Sábado (24) e Domingo (25), às 16h

Onde: Teatro André Filho/Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Tudo Começou Assim"

Quando: Domingo (25), às 16h30

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



EXPOSIÇÕES

Exposições de Robôs - Plaza Robots

Quando: até 8 de fevereiro

Onde: Plaza Shopping (Pisos L1, L2, L3 e L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Exposição de Bonecos Gigantes: "Do Tamanho do Nosso Orgulho"

Quando: até 8 de março, no horário de funcionamento do shopping

Onde: Shopping Tacaruna (2º Piso) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

"Espelho de Brincantes", de Juliana Souto

Quando: até 7 de fevereiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Viistação: Segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

CINEMA

"Terror em Silent Hill - Regresso para o Inferno"

SINOPSE: Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill — uma cidade antes familiar, agora consumida pela escuridão. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade. Diretor: Christophe Gans

"Justiça Artificial"

SINOPSE: Diretor: Em um futuro próximo, um detetive (Chris Pratt) está sendo julgado, acusado de assassinar sua esposa. Ele tem 90 minutos para provar sua inocência à avançada justiça de Inteligência Artificial (Rebecca Ferguson) que ele mesmo ajudou a implementar, antes que ela determine seu destino. Diretor: Timur Bekmambetov

"Marty Supreme"

SINOPSE: Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte. Diretor: Josh Safdie

