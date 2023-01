Roteiro do fim de semana: confira a agenda de prévias, exposições, shows e mais

A- A+

O Carnaval demorou dois anos, mas finalmente está chegando e já é possível sentir o gostinho da maior festa do mundo com múltiplas prévias ao redor de Recife e RMR. Da união com brega e com os ritmos carnavalescos surge o festival “Bregueço”. Mas o fim de semana (28 e 29) ainda conta com o projeto “Ensaios da Anitta”, na qual a cantora recebe convidados diferentes em cada edição. O entretenimento deste sábado e domingo ainda conta com cinema e oficina. Vem conferir.

Shows e Festas:

“Festival Bregueço”

Sábado (28)

Com Breggae, Banda Vício Louco, Rayssa Dias, DJ Boneka e a DJ Kananda PX

Onde: Sede do Afoxé Alafin Oyó - Rua do Sol, 284,Carmo, Olinda

Ingresos: No site sympla



"Bloco do Tesão"

Domingo (29), às 15h

Onde: Herculano Bar - Avenida Herculano Bandeira, 97, Pina

Ingressos R$ 65 à venda no Sympla

"Bloco Cê Rodou" com cantora Silvana Salazar

Domingo (29) às 16h

Onde: Match Hall - Avenida Domingo Ferreira, 1950, Boa Viagem

Ingressos: R$ 40, à venda no Sympla

Instagram: @blococerodou



"Férias no Patteo"

Sábado (28) às 17h

Gratuito

Pallis e sua turma

Domingo (29) às 17h

Onde: Piso L2 do Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Mari Bigio

Gratuito

Instagram: @shoppingpatteoolinda

Estreia do show "Aquenda - o amor às vezes é isso", de Luna Vitrolira

Sábado (28) às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, Recife

Ingressos: R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Instagram: @luna_vitrolira



Pré-Carnaval “Ensaios da Anitta”, com participação de Luiza Sonza e Nathanzinho.

Sábado (28) às 19h

Onde: Arena de Pernambuco - Avenida Deus é Fiel, Penedo, São Lourenço da Mata

Ingressos: No site Ingresse a partir de R$ 110

Grupo Fuzuê de Dança

Domingo (29) às 16h

Onde: Praça do Frevo - Rua da Guia, no 3º andar do Paço

Ingresso: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Instagram: @fuzuededanca

Ensaio aberto para o Carnaval do grupo Patusco

Domingo (29), às 16h

Onde: Espaço Cultural do Patusco - Rua Santa Tereza, 119 - Santa Tereza, Olinda

Entrada gratuita apenas até 18h

Instagram: @oficialpatusco

Teatro/Dança:

Oficinas em artes cênicas “Da vida para a cena” com Jhanaína Gomes

Sábado (28), às 9h

Onde: Espaço 173 - Rua Visconde de Goiana, 173, Boa Vista, Recife

Valores: R$ 150 (justo) | R$ 120 (social)

Exposições/Lançamentos:



Exposição ”Eu não enterrei meu umbigo aqui”

Composta por 60 obras que reúnem narrativas diferentes sob a ótica de 32 artistas. Com curadoria de Galciani Neves

Visitação até 08 de abril, a partir das 10h

Onde: Galeria Marco Zero - Avenida Domingos Ferreira, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero

Oficina de Estamparia

As formas orgânicas dos azulejos modernos nas camisetas. (Cada um pode levar a sua na cor branca, de preferência, mas a lojinha do museu terá camisetas à venda).

Sábado (28) às 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, Bairro do São José, Recife

Sem inscrição prévia

Lançamento “História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos” (volumes 1 e 2), de Rodrigo Faour

Domingo (29), às 17h

Onde: Praça do Frevo - Rua da Guia, Recife, 3º andar do Paço

Acesso gratuito

Cinema/Streaming:



“A Última Festa”

Do diretor de “Ana e Vitória 2018”, Matheus Souza, e estrelado por Marina Moschen, Christian Malheiros, Thalita Meneghim, Giulia Gayoso e Victor Meyniel, o filme conta a história de um grupo de jovens que se preparam para a tão esperada festa de formatura. Um casal decide terminar para curtir a vida, enquanto outro se conhece em uma situação improvável. Um grupo de amigos discute depois que um segredo é revelado. E duas amigas descobrem um novo sentimento entre elas. A última festa talvez seja a primeira noite para o começo de suas vidas.Direção e Roteiro: Matheus Souza. Distribuição: H2O Films. Classificação indicativa 16 anos.

