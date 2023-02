Roteiro do fim de semana: confira a agenda de prévias, exposições, shows e mais

A- A+

Enquanto Zé Vaqueiro canta seus hits como "Piseiro", André Rio, Lia de Itamaracá e Silvério Pessoa (Secretário Estadual de Cultura de Pernambuco) participam da última prévia no "Ensaio de Carnaval na Sede do Galo da Madrugada”. De exposição de Van Gogh no Shopping Riomar até estréia do novo filme de M. Night Shyamalan, está difícil escolher o que aproveitar neste sábado (4) e domingo (5), confira a lista com as principais atrações para o fim de semana:



“De Bar em Bar”

Com apresentações de Xand Avião, Mari Fernandez, Léo Santana, Menos é Mais e Zé Vaqueiro

Sábado (4), a partir das 15h

Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: No site da Bilheteria Digital e nas lojas Vitabrasil e Esposende (Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna), a partir de R$ 110 (meia entrada)





“Ensaios de Carnaval na Sede do Galo da Madrugada”

Com André Rio, Lia de Itamaracá, Silvério Pessoa, Maestro Forró, Nonô Germano, Benil, Beto Café, Rogério Rangel, Ed Carlos, Thiago Kehrle, Ava Guimarães e a Banda Kukukaia

Sábado (4), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, bairro de São José, Recife

Ingressos: A partir de R$ 25 (meia entrada) na Sede do Galo ou no Sympla

Informações: 81 - 3224-2899

“Baile: Imprensa Que Entra, Ano 15”

Com homenagem aos jornalistas Francisco José e Roberta Jungmann e as atrações Almir Rouche, Almerio, Kelvis Duran, Patusco, TCM Ceroula de Olinda e Orquestra, Vitor Kelsh, Rodrigo Raposo, Bia Villa-Chan, Nádia Maia, Josildo Sá e Maracatu Várzea do Capibaribe

Sábado (4), a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - R. Benfica, 505, Madalena, Recife

Ingressos: através do formuláriono site oficial

Informações: 81 - 3222-0426 ou 98491-3757

“Bloco Gago Beer”

Com Silvana Salazar, Fábrica de Samba e DJ Renatinho

Sábado (4), às 16h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos: Vip R$ 120 e Camarote Individual R$ 180

Informações: @gagobeer

“Baile das LOL’s Surprise”

Com Queen Bee, a Splash e a Unicorn

Sábado (4), a partir das 16h

Onde: Praça de Alimentação do Camará Shopping - R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fabrica, Camaragibe

Informações: @camarashopping



EXPOSIÇÕES/OFICINAS



“Van Gogh Live 8k”

Com seis ambientes em 2.800 m² e mais de 250 obras do mestre do impressionismo em projeções de alta qualidade

Visitação de 1 de fevereiro até 7 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 21h20 | Domingo, das 13h às 20h20

Onde: Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos: A partir de R$ 30 (meia) no site (www.vangoghlive.com.br), no RioMar Recife Super App e no ponto físico no shopping, próximo à Decathlon

Informações: @vangoghlivebrasil8k

“Oficina de Máscaras Carnavalescas”

Inspirada no trabalho do artista Lula Cardoso Ayres, a oficina será comandada pelo gerente do Educativo do Museu Emerson Pontes

Sábado (4), às 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José

Ingressos: Gratuito - 20 vagas disponíveis (não é necessária inscrição prévia)

TEATRO/ DANÇA

"As Aventuras de Ariel"

Com os "The Voice Kids" Igor Valença e o ator Kleber Valentim e direção teatral de Luciana Alves

Domingo (5), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Informações: @festivaljge

CINEMA/STREAMING



"Batem à Porta"

Do mesmo diretor de “Sexto Sentido" (1999) e “Fragmentado” (2016), o filme é baseado no livro de Paul G. Tremblay. O longa apresenta Eric (Jonathan Groff) e Andrew (Ben Aldridge), um casal homoafetivo passando as férias numa cabana na floresta, juntamente com a sua filha Wen (Kristen Cui). Até que a família é feita de refém por quatro estranhos armados: Leonard (Dave Bautista), Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adriane (Abby Quinn) e Redmond (Rupert Grint). Direção e roteiro: M. Night Shyamalan. Distribuidora: Universal. Classificação indicativa: 16 anos

