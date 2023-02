Roteiro do fim de semana: confira a agenda de Carnaval, shows, cinema e mais

A- A+

Acabou a espera! O Carnaval finalmente chegou, e o fim de semana está carregado de programações que vão agradar tanto os foliões quanto quem prefere curtir o feriadão longe das festas. Mestre Ambrósio e Conde Só Brega estão entre as atrações do "Rec-Beat", enquanto João Gomes, Gustavo Lima e Wesley Safadão animam o "Camarote Olinda". Nos cinemas, "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" trazem um novo capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel.

Carnaval:

Carnaval do Recife

Com Geraldo Azevedo e convidados, Caetano Veloso e Duda Beat na sexta, Almir Rouche, Pabllo Vittar e Romero Ferro no sábado, Maria Rita, Sorriso Maroto, Fundo de Quintal, Marina Sena e Academia da Berlinda no domingo, Melim, Nando Reis e Emicida na segunda, Lenine, Spok, João Gomes, Alceu Valença e Elba Ramalho na terça, além de muitas outras atrações.

Da sexta-feira (17/2) até a terça-feira (21/2)

Onde: Marco Zero, Praça do Arsenal, Rua da Moeda, Praça da Independência, e outros 40 polos - Recife

Acesso Gratuito

Informações no site

Carnaval de Olinda

Com Conde Só Brega, Rafaela Santos e Priscila Senna na sexta, Mundo Bita, Patusco, Lenine e Spok no sábado, Jorge Aragão, Eddie, Otto e Romero Ferro no domingo, Lia de Itamaracá, Chico César e Academia da Berlinda na segunda, Marcelo Jenesi e Mestre Ambrósio na terça, Mastro Oséas e Nação Zumbi na quarta, além de muitas outras atrações.

Da sexta-feira (17/2) até a quarta-feira (22/2)

Onde: Praça do Carmo, Varadouro, Guadalupe, Alto da Sé, Vila Olímpica, Sede do Afoxé Alafin, Xambá, e Cidade Tabajara - Olinda

Acesso gratuito

Informações no site

Shows e Festas:

“Rec-Beat”

Com Bala Desejo, Mestre Ambrósio, Conde Só Brega, Deize Tigrona

Do sábado (18) até terça-feira (21/2)

Onde: Cais da Alfândega

Acesso gratuito

Informações: @recbeatfestival

“Unique Carnival”

Sexta-feira (17/2), a partir das 20h

Onde: Pátio/Garden do Museu Cais do Sertão (Armazém 10 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 320 (full open bar) à venda no site/app Ingresse

Informações: @unique.carnival

“Camarote Olinda”

Com Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Nattan, Felipe Amorim e Wallas Arrais no primeiro dia e Wesley Safadão, João Gomes, Dilsinho, Tarcísio do Acordeon e Eric Land no segundo dia

Domingo (19/2) e na segunda-feira (20/2), partir das 12h

Onde: Área externa do Centro de Convenções - Avenida Olinda

Ingresso: A partir de R$ 530 no site Recife Ingressos

Informações no site

“Carnaval do Parador”

Com Nação Zumbi, Marcelo Falcão, Mestre Ambrósio, Academia da Berlinda e Áttoxxá no primeiro dia, Gloria Groove, Luísa Sonza, Urias, Thiago Pantaleão e Tayara Andreza no segundo dia, e Silva, Duda Beat, Matuê, Eddie e Carol Biazin no terceiro dia.

Do domingo (19/2) até a terça-feira (21/2), a partir das 13h

Onde: Bairro do Recife

Ingresso: A partir de R$ 230 no site Recife Ingressos

Informações: @paradoroficial

“Carvalheira na Ladeira”

Com Anitta, Jorge e Mateus, Mari Fernandez, KVSH, Durval e Cat Dealers no primeiro dia, Wesley Safadão, Dennis, Dubdogz, Thiaguinho, Teto e Rogerinho no segundo dia, Xand Avião, Steve Aoki, Pedro Sampaio, Matuê, Bruno Be e Timbalada no terceiro dia, e Vintage Culture, Nattan, Alceu Valença, Eva, Felipe Amorim e Locos no quarto dia.

Do sábado (18/2) até a terça-feira (21/2), às 13h

Onde: Memorial Arcoverde - Olinda

Ingresso: A partir de R$ 800 no site Recife Ingressos

Informações no site

“Carnaval de Boa Viagem”

Com Jorge e Mateus, Xand Avião, Banda Eva, Mari Fernandez, Alceu Valença e Ralk no primeiro dia, Gusttavo Lima, Nattan, Saulo, Dennis, Avine Vinny e Jopin no segundo dia, e Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Menos é Mais, Zé Vaqueiro e Timbalada no terceiro dia.

Do sábado (18/2) até a segunda-feira (20/2), abertura dos portões as 13h30

Onde: Arena Boa Viagem

Ingresso: A partir de R$ 650 no site Ticket Folia

Informações no site

“Tardes no Piano”

Com Ricardo Lins (cantor) e Gustavo Freitas (guitarrista)

Domingo (19), das 17h30 às 19h30

Onde: Praça do Piano - Plaza Shopping, piso L3

Entrada gratuita

Informações: @plazacasaforte

Exposições:

“Van Gogh Live 8k”

Seis ambientes e 250 obras do mestre do impressionismo em projeções de alta qualidade

Visitação: das 10h às 21h20 (todo o feriado de Carnaval)

Onde: Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos: A partir de R$ 30 (meia) no site, no RioMar Recife Super App e no ponto físico no shopping, próximo à Decathlon

Informações: @vangoghlivebrasil8k

Cinema/Streaming:

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”

Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) voltam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível. Direção e roteiro: Peyton Reed. Classificação indicativa: livre

