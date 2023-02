Roteiro do fim de semana: confira os principais shows e prévias carnavalescas

A- A+

E o coração bate mais acelerado com a chegada do primeiro Carnaval depois de dois anos! Neste fim de semana, rolam prévias de diversos estilos, com os ritmos mais tradicionais e os mais populares atualmente. Escolha o seu "esquenta" ideal para saudar Momo.

Shows e festas:

“Bulindo no Caldinho”

Sábado (11), com concentração a partir das 11h

Onde: Rua Setúbal em frente ao edifício Sierra Nevada, próximo ao Parque Dona Lindu e desfile segue pela Avenida Boa Viagem

Gratuito

Informações: @bulindonocaldinho

“Bloco da Safadeza”

Com DJ Deb Lima, Molejo e MC Danny

Sábado (11), às 20h

Onde: Clube Internacional do Recife

Ingressos: À venda nas lojas Esposende e Vitabrasilnet, nos quiosques da Ingresso Prime e online através do site Bilheteria Digital

Informações: @blocodasafadeza_

Bloco “Ser Diferente é Normal”

Com banho de caminhão pipa, distribuição de pipoca, algodão doce e bebidas patrocinadas pela Coca-Cola

Sábado (11), às 14h

Onde: Instituto Integrarte Dimitri Andrade - Av. Des. Nestor Diógenes de Melo, 353

Informações: @institutointegrarte



“Proibidona”

Com Valesca Popozuda

Sábado (11), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole- Rua das Ninfas, 84

Ingressos: disponíveis no site sympla a partir de R$ 30,00 + 1kg de alimento

Informações: (81) 99828-1640 | WhatsApp (81) 99201-3807



“Baile Municipal do Recife”

Com Daniela Mercury, Marina Sena e Geraldo Azevedo, Marron Brasileiro, Spok Frevo Orquestra, André Rio, Nena Queiroga e Almir Rouche

Sábado (11), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, Salgadinho, Olinda

Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) à venda no próprio Classic Hall, pelo site Bilheteria Digital, e nos pontos físicos do serviço, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

“Bloco Chocalho do Neno”

Com Bell Marques, Timbalada, Baile do Maestro Spok e o titãs Paulo Miklos

Sábado (11), às 15h (abertura dos portões)

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingresso: R$ 380 à venda online pelo app/site Bilheteria Digital ou no Bar do Neno (Parnamirim)

Informações: @blocochocalhodoneno ou (81) 3441-4141

“PreAMP”

Com Cordel do Fogo Encantado

Sábado (11), às 18h

Onde: Cais da Alfândega

Gratuito

Informações: @oficial_amp

“Folia Kids”

Com Academia Fátima Freitas de Ballet e Passistas e Orquestra de Frevo

Sábado (11), a partir das 13h

Onde: RioMar Recife

Entrada gratuita

Informações: @riomar_recife

“Enquanto Isso na Salinha da Justiça Ano 1”

Com Orquestra de Frevo do Babá

Domingo (12) às 9h

Onde: Jardins do Mourisco, Carmo - Olinda

Entrada gratuita

Informações: @saladajustica



“Virgens do Bairro Novo de Olinda”

Com Avine Vinny, Priscila Senna, Douglas Pegador, Sheldon

Domingo (12), a partir das 12h

Onde: Av. Getúlio Vargas, Olinda

Inscrição: R$ 50 em 7 categorias. Sendo elas: grupo, luxo, originalidade, destaque, mais tímida, mais malamanhada e mais sapeca

Informações: @blocovirgensdobairronovo



“Olinda Beer”

Com Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Bell Marques, João Gomes, Thiaguinho, Alok, Léo Santana, Raphaela Santos e Priscila Senna

Domingo (12), das 10h às 22h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: À venda nas lojas Esposende (Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna) e no site da Bilheteria Digital, e variam entre R$ 100 e R$ 480

Informações: @olindabeeroficial

“Bloco Pega Vareta”

Com Nattan, Dennis DJ, Matheus Fernandes e Avine Vinny

Domingo (12), a partir das 14h

Onde: Rua Almeida Cunha, Boa Vista, em frente ao Bloco G da Unicap

Ingressos: R$ 240, à venda nas lojas Vitabrasilnet e Esposende e no site Bilheteria Digital

Informações: @pegavareta

“CarnaPet”

Desfile de pets com show de Fabinho Pontes & Banda e DJ

Domingo (12), às 17h

Onde: Shopping Patteo Olinda

Entrada gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

Cinema/Streaming



“Perlimps”

O longa mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé (Lorenzo Tarantelli, a voz de “Young Sheldon”) e Bruô (Giulia Benite, a Mônica dos filmes da “Turma da Mônica”), agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. Direção e roteiro: Alê Abreu. Classificação indicativa: livre

Veja também

Música 14º Festival Cena Peixinhos apresenta shows de carnaval no Bairro do Recife