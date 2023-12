A- A+

AGENDA CULTURAL Roteiro do fim de semana traz baladas natalinas e Peru do Zé Lezin; confira Shows e festas, além de estreia do cinema integram programação do feriado de Natal

O clima de fim de ano está a postos no roteiro do fim de semana, com uma tuia de "Festas de Natal" embaladas pelo brega, pelo brega-funk e por ritmos latinos - que o digam respectivamente as baladas "Natal da Metrópole", "Natal do Tocha" e " Que Jingle Bel Foi Esse?", entre outras que prometem uma pré e pós-ceia regada a muita animação.

Por falar em animação, tem também muito riso com mais uma edição do "Peru do Zé Lezin" no Teatro Boa Vista e, claro, estreias do cinema e outras opções de shows, festas e encontros como o do Cavalo Marinho que vai rolar no domingo (24), em Olinda, na Casa da Rabeca.

Então, vamos de curtição também neste fim de semana de Natal?

CINEMA



Crédito: Divulgação

"Propriedade"

Sinopse: Dois universos estão prestes a colidir, quando uma revolta de trabalhadores começa. Traumatizada por um caso de violência urbana, a reclusa estilista Tereza (Malu Galli) se refugia em uma fazenda da família na tentativa de se recuperar. Mas quando seu marido anuncia aos trabalhadores do local a sua intenção de vênde-lo uma revolta acontece. Para se proteger do levante dos trabalhadores Tereza se enclausura em seu carro blindado e mesmo separados por uma camada impenetrável de vidro, o conflito é inevitável.

"Aquaman 2: O Reino Perdido"

Sinopse: Sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha Arthur Curry (Jason Momoa), o filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman). Ele cresce com a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante.

Crédito: Reprodução/Instagram

"Renaissance: A Film By Beyoincé"

Sinopse: Filme-concerto dirigido por Beyoncé e Ed Burke que acompanha toda a trajetória da turnê mundial Renaissance World Tour, realizada pela cantora em 2023. A produção acompanha o passo a passo da concepção da turnê, o show de abertura em Estocolmo, na Suécia, e o show de encerramento em Kansas City, nos Estados Unidos.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Teresa Maia/Divulgação

Show de Geraldo Maia

Quando: Sexta-feira (22), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @fregerecife

DJ´s Dolores eAri Falcão e Lúcio Maia

Quando: Sexta- feira (22), 22h

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito



Natal do Anjo

Com os DJ's Dolores & Morales e Rebel K

Quando: Sexta-feira (22),

Onde: Anjo Solto - Av. Herculano Bandeira, 513, Pina

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3325-0862

Festa Selecta

Quando: Sexta-feira (22), 23h

Onde: Mirante do Paço

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @mirantedopaco

Crédito: Reprodução/Instagram

Bailinho Fim de Ano AMP - Ano I

Com Orquestra de Bolso e convidados

Quando: Sexta-feira (22), 20h

Onde: Casa AMP Criativa - Rua do Príncipe, 225, Soledade

Ingressos R$ 18 no Sympla

Informações: @oficial_amp

Natal das Pás

Com Chama do Brega, Os Karetas e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (22), 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30

Informações: (81) 3223-2390



Show de Walter de Afogados

Quando: Sábado (23), 22h

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito

Baile Cajuzin

Com Grupo Samba e Pagodim e DJ Matheus Ramos

Quando: Sábado (23), 17h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @casbah_olinda

Dunas do Barato é atração na festa do Fogo de Oca | Crédito: Meyriane de Mira

Que Jingle Bell Foi Esse?

Com Dunas do Barato + discotecagem de Juvenil Silva (set tropicalista)

Quando: Sábado (23), a partir das 19h

Onde: Fogo de Oca - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos até as 19h30 Free - Em seguida R$ 20

Informações: @fogodeocca

Nega do Babao é a convidada da festa na Casa Astral | Crédito: Reprodução/Instagram

Forró na Caixa

Com Nega do Babado

Quando: Sábado (23), 17h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos R$ 70 no Sympla

Informações: @forronacaixa

XVIII Natal do Iraque

Com DJ's Renato L, Salvador, Doug e Jakka, entre outros

Quando: Domingo (24),

Onde: Iraq - Rua do Sossego, 179, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informções: @casadeevandro

Crédito: Lana Pinho/Divulgação

Natal Sem Loção

Com DJ Lala K

Quando: Domingo (24), 23h

Onde: Biruta - Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: @festasemlocao

Natal Carvalheira

Com Matheus Fernandes, Lipe Lucena, Rafa in Samba e Korossy

Quando: Domingo (24), 23h30

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos R$ 300 no Sympla

Informações: @carvalheira

Crédito: Reprodução/Instagram

Natal da Metrópole

Com Amigas do Brega

Quando: Domingo (24), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Natal do Brega Limoeiro

Com Sentimentos, Kitara e Tocha, entre outras atrações

Quando: Domingo (24), 21h

Onde: AABB de Limoeiro - Rua Coronel Manoel de Aquino

Ingressos R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 98446-6456

Natal do Tocha

Com Tocha, Priscila Silva e Grazi, entre outras atrações

Quando: Segunda-feira (25), 15h

Onde: Mini Mundo (Paulista) - Rua Bezerros, 1918, Janga, Paulista

Ingressos R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @minimundoboteco

Encontro de Cavalo Marinho

Quando: Segunda (24), 17h

Onde: Casa da Rabeca - Cidade Tabajara, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9606-0181

TEATRO

Crédito: Reprodução/Internet

O Peru do Zé Lezin

Quando: Sexta-feira (22) e Sábado (23), 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Metamorfoseando o Metal, do Martelo ao Cinzel - Arte", de Jorge Guendler

Quando: até 28 de janeiro

Onde: Museu Cais do Sertão

Acesso gratuito

Informações: @museucaisdosertao



Visitação de terça a sexta, das 10h às 16h // Sábados e domingos, das 11h às 17h



"Elas Que O Abismo Também Viu", da artista Cyane Pacheco

Quando: até 2 de janeiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8861-7198

>>> Visitação

De segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábados, das 14h às 18h

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h

Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros