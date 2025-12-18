A- A+

AGENDA CULTURAL Baile do Simonal e show de Léo Foguete estão entre as opções do roteiro do fim de semana Rodas de Samba em Olinda, espetáculos teatrais e estreias do cinema também integram a agenda cultural em Recife e Olinda

Vai ter Baile do Simonal no Bairro do Recife e show de Léo Foguete na Zona Norte da cidade, em mais um fim de semana de 'tudo um bocado' pelas bandas de Recife e RMR e, assim, a agenda cultural chega para atender, como sempre, a todos os gostos.



E por falar em gosto, "quem não gosta de samba, bom sujeito não é", já diria Dorival Caymmi. Portanto, as rodas de samba lá pelas Olindas, com o Samba do Bonfim entre as opções, é pra quem não é "ruim da cabeça ou doente do pé".



Mas se a vibe for mais pro bregão, tem Rhaiza Fontes no domingo, no Club Metrópole, e no mesmo dia, no Teatro RioMar, o Concerto Candlelight faz um especial de Natal com "O Quebra-Nozes".



E ainda tem opções de teatro, exposições e estreia do cinema. Bora?

SHOWS E EVENTOS

Ângelo Madureira com o espetáculo "Delírio"

Quando: Sexta-feira (19), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Baile do Simonal

Quando: Sábado (20), às 20h e Domingo (21), às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @caixaculturalrecife

Samba do Bonfim - O Último Samba do Ano

Quando: Sábado (20), às 15h

Onde: Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa Guadalupe

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadobonfim

Faculdade do Samba: Samba como Antigamente

Com Grupo TS, Aborto do Cavaco e Sassarico

Quando: Sábado (20), a partir das 14h

Onde: A Casa da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @acasadamatuta



Rachel Reis - "Divina Tour"

Com discotecagem de Allana Marques

Quando: Sábado (20), às 22h

Onde: Concha Acústica UFPE (Cidade Universitária)

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla e no Ingresso Prime (RioMar Shopping)

Informações: @rachelreisc

Natal do Chacon

Com Léo Foguete e Rodriguinho

Quando: Sábado (20), às 17h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Toca Tudo! A Última Festa

Quando: Sábado (20), às 23h

Onde: Biruta - Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa

Ingressos Lote Free via Sympla

Informações: @kisserscrew

Inauguração A Venda de Seu Biu

Com Tô de Malícia, Boa Ousadia, Boa Toda e DJ Bregoso

Quando: Sábado (20), às 21h

Onde: Venda de Seu Biu - Av. Ministro Marco Freire, 729, Orla de Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @avendadeseubiu

Bregão Metrópole

Com Rhaiza Fontes

Quando: Domingo (21), a partir das 18h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Concerto Candlelight "O Quebra-Nozes"

Quando: Domingo (21), às 18h e às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 no site Feverup

Informações: @teatroriomarrecife

Show do humorista Flávio Andradde, "Que Rolê Foi Esse?"

Quando: Domingo (21), a partir das 16h

Onde: Parque Emílio Russel (Paulista)

Acesso gratuito

Informações: @oflavioandradde

TEATRO

"Toda Nudez Será Castigada" (Escola Cobogó das Artes)

Quando: Sábado (20), às 19h e Domingo (21), às 18h

Onde: Teatro Apolo-Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



1º Festival Independente Akasha de Teatro

Quando: Domingo (21), às 16h30

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



EXPOSIÇÕES

"A Alegria é a Prova dos Nove"

Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros

Quando: até 19 de dezembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h



"As Estrelas Descem à Terra"

De Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero



Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



“ColeTânia”, de Tânia Carneiro Leão

Quando: até o início de janeiro de 2026

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Informações e agendamentos: (81) 3184-3174



Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h



"C", de Marlan Cotrim

Quando: até 23 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta



Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h

Exposição "NOVA FORNOS"

Quando: até 27 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru

Informações: @galeriaboi



Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Quando: até 1º de fevereiro de 2026

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h45)



Mostra "Maestros - Retratos da Folia"

Quando: até 8 de março de 2026

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)

Informações: @pacodofrevo



“A Coisa Ficou Preta”, de Gleyson Borges

Quando: até 29 de março de 2026

Onde: Engenho Massangana - Rodovia PE-60, Km 10, s/n, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @engenho.massangana



Visitação: de terça a domingo, das 9h às 15h

“Voltei Recife”, de Miguel dos Santos

Quando: sem data de encerramento

Onde: Espaço Ranulpho - Rua do Bom Jesus, 125, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeriaranulpho



Visitação: de segunda a sexta, das 13h às 17h



CINEMA

"Avatar: Fogo e Cinzas"

SINOPSE: Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. Direção: James Cameron



"Asa Branca - A Voz da Arena"

SINOPSE: Microfone sem fio, rock’n'roll e fogos de artifício: a extraordinária história do maior locutor de rodeios do Brasil: Asa Branca. A carreira meteórica do homem responsável por transformar uma festa do interior de São Paulo em um espetáculo nacional. Direção: Guga Sander



"Nouvelle Vague"

SINOPSE: Paris, 1959. Um realizador desconhecido, um produtor aventureiro, um orçamento irrisório, uma equipa minúscula, e o projeto louco de rodar um primeiro filme em 20 dias com um embrião de roteiro sobre um marginal em fuga e a sua namorada. Direção: Richard Linklater

