Baile do Simonal e show de Léo Foguete estão entre as opções do roteiro do fim de semana
Rodas de Samba em Olinda, espetáculos teatrais e estreias do cinema também integram a agenda cultural em Recife e Olinda
Vai ter Baile do Simonal no Bairro do Recife e show de Léo Foguete na Zona Norte da cidade, em mais um fim de semana de 'tudo um bocado' pelas bandas de Recife e RMR e, assim, a agenda cultural chega para atender, como sempre, a todos os gostos.
E por falar em gosto, "quem não gosta de samba, bom sujeito não é", já diria Dorival Caymmi. Portanto, as rodas de samba lá pelas Olindas, com o Samba do Bonfim entre as opções, é pra quem não é "ruim da cabeça ou doente do pé".
Mas se a vibe for mais pro bregão, tem Rhaiza Fontes no domingo, no Club Metrópole, e no mesmo dia, no Teatro RioMar, o Concerto Candlelight faz um especial de Natal com "O Quebra-Nozes".
E ainda tem opções de teatro, exposições e estreia do cinema. Bora?
SHOWS E EVENTOS
Ângelo Madureira com o espetáculo "Delírio"
Quando: Sexta-feira (19), às 20h
Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: (81) 3355-3321
Baile do Simonal
Quando: Sábado (20), às 20h e Domingo (21), às 18h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @caixaculturalrecife
Samba do Bonfim - O Último Samba do Ano
Quando: Sábado (20), às 15h
Onde: Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa Guadalupe
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @sambadobonfim
Faculdade do Samba: Samba como Antigamente
Com Grupo TS, Aborto do Cavaco e Sassarico
Quando: Sábado (20), a partir das 14h
Onde: A Casa da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @acasadamatuta
Rachel Reis - "Divina Tour"
Com discotecagem de Allana Marques
Quando: Sábado (20), às 22h
Onde: Concha Acústica UFPE (Cidade Universitária)
Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla e no Ingresso Prime (RioMar Shopping)
Informações: @rachelreisc
Natal do Chacon
Com Léo Foguete e Rodriguinho
Quando: Sábado (20), às 17h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Toca Tudo! A Última Festa
Quando: Sábado (20), às 23h
Onde: Biruta - Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa
Ingressos Lote Free via Sympla
Informações: @kisserscrew
Inauguração A Venda de Seu Biu
Com Tô de Malícia, Boa Ousadia, Boa Toda e DJ Bregoso
Quando: Sábado (20), às 21h
Onde: Venda de Seu Biu - Av. Ministro Marco Freire, 729, Orla de Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @avendadeseubiu
Bregão Metrópole
Com Rhaiza Fontes
Quando: Domingo (21), a partir das 18h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Concerto Candlelight "O Quebra-Nozes"
Quando: Domingo (21), às 18h e às 20h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 50 no site Feverup
Informações: @teatroriomarrecife
Show do humorista Flávio Andradde, "Que Rolê Foi Esse?"
Quando: Domingo (21), a partir das 16h
Onde: Parque Emílio Russel (Paulista)
Acesso gratuito
Informações: @oflavioandradde
TEATRO
"Toda Nudez Será Castigada" (Escola Cobogó das Artes)
Quando: Sábado (20), às 19h e Domingo (21), às 18h
Onde: Teatro Apolo-Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 3355-3321
1º Festival Independente Akasha de Teatro
Quando: Domingo (21), às 16h30
Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: (81) 3355-3321
EXPOSIÇÕES
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem
Acesso gratuito
Informações: @galeriamarcozero
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
“ColeTânia”, de Tânia Carneiro Leão
Quando: até o início de janeiro de 2026
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças
Acesso gratuito
Informações e agendamentos: (81) 3184-3174
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h
"C", de Marlan Cotrim
Quando: até 23 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h
Exposição "NOVA FORNOS"
Quando: até 27 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru
Informações: @galeriaboi
Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: até 1º de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h45)
Mostra "Maestros - Retratos da Folia"
Quando: até 8 de março de 2026
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)
Informações: @pacodofrevo
“A Coisa Ficou Preta”, de Gleyson Borges
Quando: até 29 de março de 2026
Onde: Engenho Massangana - Rodovia PE-60, Km 10, s/n, Cabo de Santo Agostinho
Acesso gratuito
Informações: @engenho.massangana
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 15h
“Voltei Recife”, de Miguel dos Santos
Quando: sem data de encerramento
Onde: Espaço Ranulpho - Rua do Bom Jesus, 125, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @galeriaranulpho
Visitação: de segunda a sexta, das 13h às 17h
CINEMA
"Avatar: Fogo e Cinzas"
SINOPSE: Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. Direção: James Cameron
"Asa Branca - A Voz da Arena"
SINOPSE: Microfone sem fio, rock’n'roll e fogos de artifício: a extraordinária história do maior locutor de rodeios do Brasil: Asa Branca. A carreira meteórica do homem responsável por transformar uma festa do interior de São Paulo em um espetáculo nacional. Direção: Guga Sander
"Nouvelle Vague"
SINOPSE: Paris, 1959. Um realizador desconhecido, um produtor aventureiro, um orçamento irrisório, uma equipa minúscula, e o projeto louco de rodar um primeiro filme em 20 dias com um embrião de roteiro sobre um marginal em fuga e a sua namorada. Direção: Richard Linklater