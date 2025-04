A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Samba e celebração à Jovem Guarda são destaques Teatro, cinema e exposições também são opções no roteiro do fim de semana; confira

Final de semana vai ser do samba de Tiee, no Parador, Bairro do Recife, e também da Jovem Guarda com Renato e Seus Blue Caps no Clube das Pás - um verdadeiro passeio entre gêneros da música, reforçando, como sempre, a mescla de ritmos que paira na agenda cultural do 'findi'.



Além da diversidade na música que inclui, ainda, baladinhas na Boa Vista e mais uma rodada de samba na Zona Norte, o roteiro chega com variedade de espetáculos teatrais, inclusive para os pequenos.



Exposições e estreias do cinema também entram no "cardápio" de entretenimento. Bora conferir?

SHOWS E EVENTOS

Samba da Pitomba

"Canta Elas"

Quando: Sexta (4), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadapitomba / (81) 9 8482-2486 // (81) 9 8510-9996



"Se Beber Me Chame" - Brega das Antigas

Com show de Kelvis Duran

Quando: Sexta (4), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

ATOM Pink Floyd

Turnê "Wish You Werw Here - 50 Anos"

Quando: Sexta (4), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000



Noite de Tributos

Linkin Park

Quando: Sexta-feira (4), às 21h

Onde: Downtow PUB ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

"Beats"

Pop, Tribal e Brasilidade

Quando: Sábado (5), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Juliana Silveira canta Floribella

Quando: Sábado (5), às 18h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 180 na billheteria do teatro ou no site Cecon Tickets

Informações: @festacheia

Show de Matheus de Bezerra

"Meu Quarto é na Rua"

Quando: Sábado (5), às 20h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Show de Tiee

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 90 nas lojas Esposende e (RioMar e Tacaruna), quiosque Bilheteria Digital (Shopping Recife) e no site Bilheteria Digital

Informações: @festacheia

Sambinha Chacon - Nova Temporada

Com Sambarrasta, Só na Marosidade, Juciê, Boa Ousadia e Helton Lima

Quando: Sábado (5), às 16h

Onde: Poço da Panela - Rua do Chacon, 365

Ingressos R$ 70

Informações: @sambinhachacon // (81) 9 8774-4570



Show do cantor Jadson Olly

Quando: Sábado (5), às 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Eventos) - Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: (81) 3059-2000

Joyce Alane

Quando: Domingo (6), às 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonçca (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Renato e Seus Blue Caps - Aniversário Jovem Guarda 60 Anos

Quando: Domingo (6), às 15h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3223-2390 // (81) 9 9848-9989

Piquenique com as Princesas

Quando: Domingo (6), a partir das 14h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2122-2211

TEATRO

"O Que Só Sabemos Juntos"

Com Denise Fraga e Tony Ramos

Quando: Sexta (4) e Sábado (5), às 20h e Domingo (6), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos esgotados

Informações: (81) 9 9488-6833



Musical "Canções Que Eu Guardei Para Você"

Quando: Sábado (5), às 20h e Domingo (6) às 16h) e às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"Geni e o Zepelin"

Quando: Sábado (5), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"O Corpo Esculpe o Ar - Anelos da Ancestralidade"

Quando: Sexta (4) e Sábado (5), às 19h30

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @oposteoficial

"A Família Addams"

Quando: Sexta (4), às 18h e às 20h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9999-8483 (WhatsApp)

"Uma Fantástica Aventura no Safári"

Quando: Domingo (6), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9803-2724 (WhatsApp)

EXPOSIÇÃO

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

CINEMA



"Um Filme Minecraft"

SINOPSE: Quatro desajustados - Garrett “The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie e Dawn – são transportados por um misterioso portal para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbicas onde impera a imaginação. Direção: Jared Hess

"Código Alarum"

SINOPSE: Joe e Lara são agentes secretos que vivem fora do radar, mas quando saem de férias com amigos, eles se tornam alvos de uma caçada brutal. Suspeitos de estarem ligados à Alarum, uma rede secreta de espiões, o casal é forçado a fugir, sem saber em quem confiar. Direção: Michael Polish

"Desconhecidos"

SINOPSE: Um predador implacável rastreia uma mulher ferida pela natureza selvagem de Oregon, nos EUA. Ela faz o possível para ser mais esperta que seu agressor, mas a cada momento de tensão ela fica mais fraca e se sente menos capaz. Direção: J.T. Mollner

