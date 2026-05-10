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SÉRIE Roteiro inédito de criador de "Seinfeld" é publicado na internet 43 anos após ser engavetado Antes da famosa série, Larry David escreveu o longa "Prognosis: Negative", que nunca foi produzido

Um roteiro inédito de 1983 ressurgiu na internet jogando luz sobre o passado de um dos criadores de "Seinfeld". Alguns anos antes de desenvolver a série Jerry Seinfeld, que se tornaria um dos maiores sucessos da história da TV entre 1989 e 1997, Larry David teve a ideia de um filme intitulado “Prognosis: Negative”.

Nesta comédia nunca produzida, um homem decide retomar o romance com uma ex-namorada após saber que ela está morrendo.

O texto foi colocado online por um usuário do Reddit chamado Jeremy Smith, morador de Rochester, no estado de Nova York. Segundo ele, o roteiro foi comprado no eBay de um vendedor que comercializava roteiros que não viraram filmes.

A premissa lembra os protagonistas egoístas e emocionalmente problemáticos das futuras produções de Larry David, incluindo "Seinfeld".

Em entrevista ao The New York Times, o produtor e diretor Robert B. Weide, que mais tarde trabalharia com Larry David na série "Segura a onda", afirmou que o roteiro foi “provavelmente o mais engraçado” que leu quando atuava numa agência especializada em comédia no início dos anos 1980.

Segundo Weide, os executivos da agência enxergaram potencial no texto, mas fizeram ressalvas à falta de "simpatia" do personagem principal. Os produtores também consideravam o personagem “judeu e neurótico demais”, algo visto como um obstáculo comercial naquele momento.

Após recusar os pedidos de alterações, David engavetou o projeto. Mais tarde, "Prognosis: Negative" viraria piada recorrente em "Seinfeld", como um filme fictício dentro do universo da série.

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