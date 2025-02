A- A+

CARNAVAL 2025 Quais as prévias de Carnaval do fim de semana? Baile Municipal do Recife é um dos destaques Prévias agitam Recife e Olinda às vésperas dos dias oficiais da Folia de Momo

O Carnaval chega já! Ou melhor, os dias oficiais da folia estão batendo à porta faz é tempo com as prévias de Recife e de Olinda - que preenchem o fim de semana na vibe "ensaio" para o sobe e desce ladeiras e para os passos de todos os ritmos que fazem a festa no Estado.



As duas cidades vão se colorir com prévias que passam pela tradição do Baile Municipal do Recife, com nomes como Elba Ramalho, Marron Brasileiro, Spok e Luiz Caldas.



Já pelas 'Olindas', o Segura o Piu Piu leva Felipe & Gabriel e Dinah Santos para o Manny Deck, no Carmo.

E para quem é não é do Carnaval tem opções de brega e de samba, visse? Além de teatro e estreias de cinema.



Simbora pra folia das prévias - ou para baladinhas não-carnavalescas?



SHOWS E EVENTOS GERAIS

MALÍCIA CHAMPION

Com DJ Alexandre Urêa

Quando: Sexta (21), a partir das 22h

Onde: O Poço - av. 17 de Agosto, 1780, Casa Forte

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @opocorecife

BREGÃO

Com MC Pedrinho e Bregoso

Quando: Sexta (21), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clumetropole

FESTIVAL BUKA

Com Dandara MC e Briê entre as atrações

Quando: Sexta (21), às 20h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387, Santo Antonio, Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @armazemdocamporecife

ENCONTRO DE BROTOS

Com a Banda Anos Dourados Manhattan

Quando: Sábado (22), a partir das 19h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

SAMBA DE JORGE

Quando: Sábado (22), a partir das 16h

Onde: Deck Capibaribe - Rua Delfim, 248, Brasília Teimosa, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @deckcapibaribebar

SAMBA NA AURORA

Com DJ A Todo Custo e roda de samba com A Coalha do Samba

Quando: Sábado (22), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

NA MARCHA DO TERNO

Culminância do projeto com lançamento da camisa e apresentação artística

Quando: Domingo (23), às 18h

Onde: Sede do Maracatu Cruzeiro do Forte - Rua Taió, 43, Cordeiro

Acesso gratuito

Informações: @namarchadoterno

PRÉVIAS CARNAVALESCAS

XL BAILE DA SAUDADE

Com Coral e Orquestra do Bloco da Saudade e Orquestra Arruando

Quando: Sexta (21), a partir das 22h

Onde: AABB - Av. Dr. Malaquias, 204, Graças

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @blocodasaudade

I LOVE CAFUSU

Com Kelvis Duran, Michelle Melo e Amigas do Brega entre as atrações

Quando: Sexta (21), a partir das 22h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 85 via site Bilheteria Digital

Informações: @ilovecafusuoficial

BLOCO DO ROSA

Com Zé Vaqueiro e Neiff entre as atrações

Quando: Sexta (21), ??????

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 190 no site Recife Ingressos

Informações: ?????

CARNAVILA 2025

Com Ruy Araújo e Banda Axé Retrô entre as atrações

Quando: Sexta (21), a partir das 18h

Onde: Vila Madalena Botequim Paulista - Rua da Hora, 722, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @vilamadalenabotequim

BAILE DE CARNAVAL DO 100%

Com Bandas Sedutora e Lapada entre as atrações

Quando: Sexta (21), às 18h

Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: 100%porcentobrasiloficial

BAILE MUNICIPAL DO RECIFE

Com Elba Ramalho, Marron Brasileiro, Luiz Caldas e Spok, entre outras atrações

Quando: Sábado (22), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 nos sites Recife Ingressos e Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

SEGURA O TALO

Com Banda Malakoff e Kid Camaleão

Quando: Sábado (22), a partir do meio-dia

Onde: La Casa Recife - Av. Dezessete de Agosto, 1893, Casa Forte

Ingressos a partir de R$ 160 no site Bilheteria Digital

Informações: @lacasarecife

GUAIAMUM TRELOSO - 30 ANOS

Jáder, Lula Queiroga e Orquestra de Bolso, entre outras atrações

Quando: Sábado (22), a partir das 14h

Onde: Rua Lídia Delgado do Prado, Aldeia, Camaragibe

Acesso gratuito

VASSOURINHAS DO ESTELITA

Com DJ Bregoso e Marley no Beat entre as atrações

Quando: Sábado (22), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

PEGA VARETA

Com Xand Avião, Felipe Amorim, Léo Foguete, Lipe Lucena e Sambarrasta

Quando: Domingo (23), a partir das 14h

Onde: Arena Pega Vareta - Rua Almeida Cunha, s/n, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ em quiosques do Ingresso Prime e Ticketfolia e no site Brasil Ticket

Informações: @pegavareta

BLOCO DA PORTA PRA FORA

Com Cezzinha e convidados

Quando: Sábado (22), às 14h

Onde: Restaurante Olegária -

Ingressos a partir de R$ 230 (Open de 6 horas de consumo de bebidas e petiscos) via Sympla

Informações: @olegariacozinhainformal

SEGURA O PIU PIU

Com Felipe & Gabriel e Dinah Santos

Quando: Domingo (23), a partir do meio-dia

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 160 no site Bilheteria Digital

Informações: @mannydeckbar

FOLIA PARA OS PEQUENOS

BAILINHO DO PLAZA

Com Orquestra Livre, Nena Queiroga (convida Ilana Ventura) e desfile de fantasias

Quando: Sábado (22), a partir das 16h

Onde: Plaza Casa Forte (Jardim L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Jardim L2 Parnamirim

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @plazacasaforte



TEATRO



"Dona Sônia em: Mãe Raiz", com Glauber Cunha

Quando: Domingo (23), às 18h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

CINEMA

"O Brutalista"

SINOPSE: Um arquiteto húngaro chamado László Toth sai da Europa no pós-guerra para reconstruir sua vida na América. Direção: Brady Corbet

"Flow"

SINOPSE: A animação, que é o primeiro filme letão a chegar ao Oscar, acompanha um gato solitário, o qual tem seu lar destruído por uma grande inundação e precisa encontrar refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças. Direção: Gints Zilbalodis

"Kayara - A Princesa Inca"

SINOPSE: Há muito tempo, os Mensageiros Incas (Chasquis) eram exclusivamente homens. Kayara, uma jovem de 16 anos, está determinada a se tornar a primeira mulher a entrar na liga exclusiva dos mensageiros do Império Inca, seguindo os passos de seu pai. Direção: Cesar Zelada

